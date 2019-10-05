Целую спасательную операцию развернула минувшей ночью красноярская общественница Наталья Подоляк во дворе дома № 63 на «Красноярском рабочем». Если резюмировать коротко, «он оказался тем еще козлиной» - рассказывает Наталья. А если подробнее, то дело было так.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/736001" frameborder="0"></iframe> В Красноярске всю ночь 50 человек спасали с дерева вредного енота.

Примерно в 18 часов вечера жильцы дома заметили на дереве енота. Енот – не кошка, за ним просто так по лестнице не залезешь и на «кыс-кыс» не подманишь. Жильцы, во-первых, не знали, откуда этот енот взялся. Во-вторых, позвонили спасателям, а те поначалу отказались приехать. Оставить животное на дереве? А вдруг он болен бешенством, вдруг утром нападет на детей?

Пытались соблазнить енота на вкусняшку, чтобы спустился. На длинную палку нанизывали хлеб и шоколад, и он с удовольствием их ел, однако спускаться не собирался.

- Мы узнали об этом только в 9 часам вечера, рассказывает Наталья Подоляк. – Пока я не помахала корочками помощника депутата, никто не пошевелился.

В конце концов во дворе дома собрались почти 50 человек – общественники, зоозащитники, местные жители. Приехала и пожарная машина с лестницей. Вот тут енот и проявил свою «негодяйскую» сущность. Когда спасатель стал забираться за ним на дерево на высоту второго этажа, тот слез на землю и, люди сообразить не успели, быстро-быстро перебежал ко второму дереву, а там уже поднялся на высоту в два раза выше. И словно дразнился оттуда.

Пришлось подниматься за енотов по пожарной лестнице. Фото: Денис Шахматов

Спустя 6 часов енота все-таки удалось согнать с дерева. Он свалился буквально на голову спасателю. Поймали, только когда загнали в угол, к стене дома. Замотали в тряпку, а он кусается, орет. И ведь оттуда он взялся, до сих пор неизвестно – хозяин так и не объявился. Так что возмутителя спокойствия пока передали зооволонтерам на передержку.

По словам Натальи Подоляк, эта история еще раз обозначила проблему города: в Красноярске не отработана схема, как спасать животных, попавших в подобные экстремальные ситуации. Ведь МЧС не всегда выезжает на вызовы, когда горожане просят снять со столба кошку или вызволить провалившуюся в колодец собаку.