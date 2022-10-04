«Пушистая зараза, серый альпинист»: на севере Красноярского края участковый спас с дерева кота

На севере Красноярского края участковый спас с дерева кота. Фото: МВД

Пушистая зараза, хвостатая бестия… как только мы не называем своих домашних питомцев-котеек. Порой этакое вытворяют, а потом наблюдают, как люди вокруг суетятся. Героем истории, которую «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевой полиции, как раз и стал один такой мяукающий охломон.

Жители поселка Бор Туруханского района (по прямой до Красноярска более 650 километров к северу) заметили на дереве кота. Красивый такой, крупный, пушистый, светлого окраса. Чем-то напоминающий Кота Баюна из русской сказки. Видать, обходил свою территорию, но кто-то или что-то его напугало. Может, собаки или какой другой зверь. Взлетел со страха на высоту, метров на пять. А спуститься вниз не может, неспособны коты на такое.

Сидит кот на сосне день, сидит два, сидит три. Мяукает. Но до дома далеко, а хозяйка не слышит. Сельчане заметили бедолагу и позвонили своему участковому. Серик Ержанов сориентировался на месте, что без помощи местных коммунальщиков не обойтись. Позвонил в управляющую компанию. И вот на место прибыла автовышка.

Пришлось позвать на помощь коммунальщиков, те приехали быстро. Фото: МВД

Пушистый альпинист тоскливым взглядом наблюдал сверху за людьми, замер, вцепившись когтями в сучок. Только жалобно орал на своем кошачьем «спасите, снимите». На руки к полицейскому пошел безропотно.

- Хозяйку я знаю, живет неподалеку. Сейчас отнесу кота домой, - сказал полицейский.

Женщина поблагодарила за спасения Василия. Она заметила, что тот дома не ночует, но подумала, что загулялся – не впервой ведь. После такого пообещала внимательнее следить за своим любимцем.

"Спасибо, человек, что бы я без тебя делал?" Фото: МВД

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