Полиция Красноярского края задержала мужчину, который собирал деньги на лечение вымышленных детей

Мошенника задержала полиция Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция Красноярского края задержала в Омске 28-летнего мужчину, который почти год собирал деньги на лечение выдуманных детей, взрослых и животных. Дело о мошенничестве направлено в суд, сообщили в прокуратуре региона.

Начиная с марта 2021 года гражданин Казахстана выкладывал в соцсети объявления с фотографиями якобы тяжелобольного ребенка. Подписывался вымышленным именем и рассказывал, что семья осталась без кормильца, а деньги на операцию требуются немедленно.

Как оказалось позднее, жалостливых историй было несколько. Мужчина собирал финансовую помощь и для взрослых, и для животных. Ему верили и деньги слали. За 10 месяцев на банковскую карточку пришло больше 115 тысяч рублей. Переводы от 100 до 20 000 рублей прислали более 60 человек.

Весь ущерб возместили родственники мужчины в ходе расследования уголовного дела. Самого мошенника ждет суд.

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