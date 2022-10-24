Сначала полиция, потом деньги: 87-летняя красноярка дважды перехитрила мошенников

Фото: МВД по Красноярскому краю

У 87-летней красноярки мошенники дважды пытались выманить деньги с помощью популярной уловки «Попавший в беду родственник». Однако бдительная женщина догадалась, что с ней говорят аферисты, и на жалостливую историю не поддалась, рассказали в ГУ МВД.

Первый звонок раздался в сентябре. Плачущий женский голос сообщил, что это племянница женщины. Она, мол, переходила дорогу на красный свет и попала в аварию. Пострадала женщина-водитель. Чтобы избежать наказания, срочно нужны 40 тысяч рублей.

В ответ женщина сказала, что сейчас позвонит в полицию, а потом, конечно же, займет денег у соседей. На этом звонок оборвался.

Следующую попытку обмануть 87-летнюю красноярку мошенники предприняли уже в октябре. Позвонили поздно вечером, представились попавшей в аварию знакомой, у которой сломаны ребра и нужна помощь. Женщина вновь предложила передать деньги после того, как приедет полиция.

Сотрудники ОВД рассказывают, что многие пенсионеры знают о таких способах мошенничества. Однако напоминают, что никогда не лишним будет поговорить со своими родителями о том, как поступать, если им звонят с незнакомых номеров и просят деньги.

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