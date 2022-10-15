Серийный мошенник отправится под суд в Красноярске Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Красноярска отправится под суд за мошенничество. Преступник зарабатывал тем, что арендовал электроинструмент, а потом продавал его. Об этом сообщили в городской полиции.

В поле зрения правоохранителей мужчина попал после того, как за помощью к ним обратился сотрудник ломбарда. Он рассказал: клиент похитил отбойный молоток. Стоимость у него не маленькая — 25 тысяч рублей.

— Он взял в аренду имущество и должен был его вернуть через сутки, однако этого не сделал. Сначала придумывал разные причины, а после вообще перестал выходить на связь. При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его, — рассказали в местном МВД.

Под следствие попал 35-летний красноярец, который,как оказалось, проворачивал подобные схемы не впервые. Все полученные от продажи деньги он тут же тратил. Так, например, он взял в аренду через объявление в Сети бензорез и в обозначенные сроки в договоре не вернул. Стоимость прибора составила 50 тысяч рублей.

— Сотрудникам полиции удалось найти украденное имущество, которое впоследствии было возвращено законным владельцам.

Красноярцу грозит до 5 лет колонии.