Житель Железногорска перевел мошенникам почти 1,5 миллиона рублей в надежде получить крупный выигрыш

Желание получить 26 тысяч долларов привело жителя Железногорска к 4 кредитам Фото: Мария ЛЕНЦ

Желая получить фиктивный выигрыш в ставках на спорт, житель Железногорска взял четыре кредита и перевел мошенникам почти 1,5 миллиона рублей. В ГУ МВД завели уголовное дело по факту мошенничества.

Жертвой аферистов стал 48-летний мужчина, которому предложили заработать в социальных сетях. Деньги обещали практически даром – надо было делать ставки на спорт. Чтобы убедить жителя Железногорска, ему даже скидывали скриншоты, подтверждающие «крупные выигрыши».

Через некоторое время мужчина решил попытать счастья и зарегистрировался на указанном сайте. На интернет-кошелек посредника перевел 80 тысяч и стал ждать. Удача «улыбнулась» через неделю – мошенники обрадовали свою жертву «выигрышем» в 26 тысяч долларов. Правда, чтобы получить деньги, надо было оплатить налог в виде 15% от суммы приза.

Так на счета мошенников «ушло» почти 240 тысяч рублей. Следом житель Железногорска оплатил еще 160 тысяч за якобы разблокировку личной страницы, 170 тысяч рублей за вывод средств и оплату услуг «специальной компании» и авиабилеты. Последние – для человека, который собирался лететь в офис в Великобритании за выигрышем.

На очередном требовании перевести 125 тысяч рублей мужчина наконец понял, что его обманывают, и пошел писать заявление в полицию.

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