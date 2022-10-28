Сын красноярского губернатора Артем Усс объявлен в розыск МВД РФ. Фото: МВД РФ

28 октября 2022 года сын красноярского губернатора Артем Усс объявлен в розыск МВД РФ. 40-летнего предпринимателя подозревают в отмывании денег.

В ведомстве добавили, что РФ будет добиваться выдачи Артема Усса Италией. Конкретно в чем обвиняется сын главы Красноярского края Александра Усса не сообщается. Суд в Москве, тем временем, уже выдал санкцию на арест предпринимателя.

Свое мнение на этот счет высказал политолог Александр Чернявский:

- Да, скорее всего, таким образом, Артема Усса пытаются просто вернуть на родину. Насколько я знаю, он отказался от добровольной экстрадиции в США, а если согласится на экстрадицию в Россию, то для суда это может стать весомым аргументом. Конечно, геополитическая обстановка нам на руку не играет, тем более, что Италия является одной из важнейших стран НАТО. Но возможность вызволить Артема есть. Полагаю, в случае, если план удастся, какое-то следствие в России действительно будет проведено. Но шансов остаться на свободе в России у него, конечно, больше, чем в США.

Эксперт Юрий Москвич высказал менее позитивную точку зрения:

- Конечно, такой ход может значить, что Россия хочет вызволить Артема Усса. Но система правосудия США логически выверена и работает, как часы более сотни лет. Если они вцепятся, то вырваться очень трудно. Могу предположить, что этим шагом Россия пытается потянуть время для будущих переговоров по обмену. Хотя, конечно, не стоит отметать теорию, что Италия экстрадирует Артема Усса именно в Россию, тем более что прецеденты были.

Напомним, что Артема Усса арестовали в аэропорту Милана по запросу США 17 октября 2022 года. Его и еще четырех россиян обвиняют в контрабанде нефти из Венесуэлы в Россию и Китай, а также в обходе антироссийских санкций. Ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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