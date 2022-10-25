Грабители не дорыли 15 сантиметров до золотых сокровищ в тувинской Долине Царей. Фото: Государственный Эрмитаж

Удивительную находку обнаружила в этом сезоне археологическая экспедиция в центре Азии. Древний клад, ценность которого измеряется не деньгами, они открывают тайны истории о том, как жили здесь народности тысячи лет назад.

Есть в Туве место, где стремятся побывать все археологи, исследующие скифскую культуру. Это Долина царей в Пий-Хемском районе. Более полвека здесь работают различные экспедиции: как только сходит снег и наступает благоприятная погода, сюда приезжают группы ученых с палатками и начинают копать. Благодаря тому, что место это безлюдное, труднодоступное и совсем не туристическое, сюда почти не заезжают посторонние люди.

В Долине царей уже найдены и исследованы курганы Аржаан-1, Аржаан-2, Аржаан-5: это целые погребальные комплексы IX – VI веков до нашей эры. В них ученые обнаружили настоящие сокровища: килограммы золотых украшений, предметы быта, оружие – все это помогает ученым изучать древние цивилизации.

Схема кургана Чинге-Тей I. Фото: правительство Тувы

Активную роль в организации экспедиций играет Государственный Эрмитаж. У него есть на это возможности. Так, в 2001 – 2003 годах одна из экспедиций раскопала курган Аржаан-2, где найдены более 20 кг золотых изделий бытового и культового характера, выполненных в «зверином стиле» с высочайшим ювелирным искусством. Сегодня основная часть предметов находится в республиканском музее Тывы, в городе Кызыле, а часть – в Эрмитаже.

И вот, спустя два десятка лет после Аржаана-2, археологам вновь очень крупно повезло. Погребальный комплекс Чинге-Тей 1 исследуется с 2008 года. А этим летом в кургане, накануне, обнаружено захоронение знатного воина скифского времени. Нетронутое древними грабителями захоронение! Чернокопатели прошлись вдоль и поперек, изрыли всю поверхность, оставили ямы и шурфы. Расхитители наверняка знали, что здесь что-то есть. Но не добрались до сокровищ по чистой случайности. Промахнулись буквально на 15 см от могильной ямы. Так ценнейшие памятники истории оказались в руках ученых.

Золотая пектораль. Фото: Государственный Эрмитаж

Среди находок из кургана Чинге-Тей I, помимо черепа и костей молодого представителя элиты, обнаружили много интересного. Там были многочисленные золотые бляшки в виде кошачьих хищников и оленей, головной убор в виде стоящих на цыпочках оленей, массивное золотое нагрудное украшение - пектораль, элементы оружия и стеклянная чаша, происхождение и назначение которой предстоит установить, большое количество бус. Перед лицом покойного лежало бронзовое зеркало. Ученые датируют эти предметы серединой VI века до нашей эры.

Золотые бляшки. Фото: Государственный Эрмитаж

Какова дальнейшая судьба этих находок? Правительство Тувы и Государственный Эрмитаж подписали соглашение, по которому все найденные предметы уехали в Санкт-Петербург, где их будут изучать, реставрировать и консервировать (это необходимо, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение). Затем часть сокровищ займет свое место в залах Эрмитажа, а основная часть вернется в Кызыл, в Национальный музей Республики Тыва.

- Эти вещи найдены в Туве и они поедут в Туву обратно. В промежутке они должны исследоваться. Наше соглашение о том, что Эрмитаж, найдя, их реставрирует, исследует, консервирует, публикует, - пояснил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Соглашение правительства Тувы с Эрмитажем подписывалось в формате онлайн-конференции. Фото: правительство Тувы

- Археологические находки способны изменить интерес к целому региону, и мы – яркий тому пример, - сказал глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. – Выставка скифского золота из кургана «Аржаан-2» в Национальном музее без преувеличения стала мировой ценностью. В наших планах – расширение экспозиции с сокровищами Долины царей, поскольку не все артефакты представлены для посетителей. Изыщем все возможности для создания необходимых условий безопасности и сохранности золотой коллекции, особенно с учётом того, что скоро ее пополнят новые находки.

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