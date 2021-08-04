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Наука4 августа 2021 7:28

В Туве археологи нашли могилу древней «принцессы» с кладом золотых украшений

65 предметов из золота
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Фото: Красноярское отделение РГО

Фото: Красноярское отделение РГО

Как сообщает Красноярское отделение РГО, археологи истории материальной культуры РАН исследовали кочевую кокэльскую культуру, на основании раскопок кургана Туннуг-1 в тувинской Долине царей.

Фото: Красноярское отделение РГО

Фото: Красноярское отделение РГО

Оказалось, что ученые обнаружили могилу молодой женщины 25-30 лет. Захоронение датировано примерно I-IV веками нашей эры. В могиле археологи обнаружили 82 предмета, 65 из которых – из золота. При этом основная часть погребального инвентаря сохранилась очень плохо.

Фото: Красноярское отделение РГО

Фото: Красноярское отделение РГО

- На данный момент Институт истории материальной культуры РАН готовит найденные предметы в Национальный музей республики Тыва,- передают в пресс-службе КРГО.