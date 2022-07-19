В Туве в Долине царей археологи обнаружили уникальное сокровище – витую гривну

В Туве археологи обнаружили уникальное сокровище – витую гривну. Фото: Русское географическое общество

Тува манит археологов: здешние курганы хранят в себе множество тайн и сокровищ. Изучать их непросто, порой уходят месяцы на то, чтобы обнаружить какой-либо древний предмет, сделанный руками человека. Но каждый из них несет в себе информацию о том, как жили здесь кочевые народы много тысяч лет назад.

Один из таких курганов – Туннуг, культовый памятник раннего скифского периода, входящий в состав тувинской Долины царей. Этот некрополь, найденный в 2008 году экспертами Русского географического общества. Считается самым крупным курганом на территории Восточной Сибири. Начиная с 2018 года, раскопками кургана занимается РГО совместно с Институтом истории материальной культуры РАН. Кстати, добраться до него непросто: местность здесь сильно заболоченная и труднопроходимая. Однако благодаря этому обстоятельству многие исторические объекты сохранились от посягательств охотников до артефактов и расхитителей гробниц.

Участники экспедиции рассказывают, что чаще всего находят в таких местах: керамику, пряжки, наконечники стрел, различные детали конской узды – то есть традиционные элементы ритуалов погребения скифской культуры IX века до н.э. Однако иногда попадаются неожиданности — богатые украшения со сложной структурой и орнаментами.

Например, в августе 2021 года был найден предмет, похожий на корону. Это поистине находка века, аналогов ей в истории кочевых культур неизвестно. А чуть раньше обнаружили могилу древней принцессы с кладом из золотых украшений.

- В течение многих столетий Туннуг продолжал оставаться важной точкой в окружающем пространстве. Здесь проводились обрядовые ритуалы как во времена скифского царства, так и в более поздние эпохи. Предметы, которые клали в могилу вместе с усопшим, как правило, достаточно просты: оружие, элементы конской упряжи, керамика. Но иногда встречаются весьма неожиданные для этой местности находки, - рассказывают участники экспедиции Русского географического общества.

Вид на курган Туннуг: раскопки идут по секторам, вокруг центра. Фото: Русское географическое общество

И вот одна из последних находок, эксклюзивных для этих мест, - составная витая гривна и бронзовое орнаментированное зеркало. Гривна — шейное украшение в виде обруча, которое во многих народах имело сакральное значение, связанное с защитой владельца от злых духов. В скифскую эпоху такие украшения носили и женщины, и мужчины, однако эти находки предположительно датируются более поздним периодом — первой половиной I тысячелетия н.э.

Всего на данный момент археологам удалось раскопать семь секторов из 16, на которые поделен курган Туннуг. Полевой сезон продолжается, в этом году будет исследовано еще четыре погребения. Ученые верят и надеются, что самое интересное их ждет в центральной части кургана — этот сектор будет изучен последним.

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