Гость с неба: отшельницу Агафью Лыкову первой предупредили о пуске космической ракеты, чьи обломки могли упасть на ее заимку

Отшельница Агафья Лыкова одной из первых узнала о запуске космической ракеты. Фото: пресс-служба заповедника "Хакасский".

Агафья Лыкова первой - среди неспециалистов, конечно - узнала о первом же в 2023 году пуске космической ракеты 5 февраля. Покинуть таежную заимку отшельница отказалась наотрез, хотя есть вероятность падения в тех местах обломков ракеты-носителя, рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе заповедника «Хакасский». Домик Агафьи находится как раз на его территории, так что инспекторы всегда опекают 78-летнюю затворницу.

Без паники, с молитвой

К сведению: в воскресенье, 5 февраля 2023 года, в 12:12 по московскому времени с площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Протон-М» с гидрометеорологическим космическим аппаратом, говорится на сайте Роскосмоса.

- А мы – по договору – всегда включены в состав предпусковых и послепусковых облетов, - отмечают представители заповедника. – Сотрудники космического ведомства и наше руководство облетают территорию на вертолете. Людей, проживающих там, где проходит траектория падения обломков, оповещают о запуске. С тем, чтобы предложить им эвакуироваться.

К слову, так было уже не единожды. Покинуть заимку на время предлагали и отшельнице Агафье Лыковой. Но она всегда отвечает отказом. Не боится и не паникует. Перед каждым пуском старательно выводит в документах крестик. Дескать, предупреждена, не против. А после молится и верит: «На все воля Божия».

Напомним, в эти края (таежный угол, куда можно попасть только по воде или по воздуху) семья староверов-беспоповцев бежала еще в тридцатые годы прошлого века. Спасались от цивилизации, гонений властей. Шли годы, и из всех Лыковых осталась только она. Вот уже больше тридцати лет Агафья живет в диком краю одна. Как справляется? Спасает вера (это ее суть) и труд. К тому же у 78-летней отшельницы много друзей. Те же инспекторы заповедника, волонтеры российского технологического университета (РТУ МИРЭА), благотворители. Так, меценат и предприниматель Олег Дерипаска построил Агафье новый дом, регулярно организовывает доставку продуктов и вещей, необходимых для выживания в лесу. Разумеется, на собственные средства.

Сена хватит до весны

Накануне предпускового облета у Агафьи побывали гости: руководитель заповедника Виктор Непомнящий вместе с группой волонтеров.

- Передали ей две посылки от единоверцев, письма, сено для коз. Наш инспектор Сергей Хлебников (он много лет дружит с Агафьей) уточнил, хватит ли корма ее питомцам. На что отшельница ответил: сена козам должно хватить до самой весны, беспокоиться не о чем. Настроение у отшельницы хорошее, гостей очень любит. Тем более в этот раз имела возможность лично (а не по телефону, как обычно) поговорить со своим духовных отцом, наставником. Директора заповедника она одарила поясом, соткала его сама, своими руками.

Новый домик Агафьи на склоне у реки Еринат. Фото: пресс-служба заповедника "Хакасский".

… Сейчас ждут момента, чтобы совершить послепусковой облет. Это положено сделать быстро, но пока не позволяет погода.

Напомним, после запуска специалисты ЦЭНКИ (Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) основательно исследуют территорию. Находят фрагменты ракеты-носителя, вносят в базу. Чтобы потом все очистить, убрать из тайги. Самые большие обломки (а они могут достигать нескольких метров) приходится распиливать на части. Так их можно будет вывезти из заповедных мест вертолетами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вертолет был забит под потолок: на заимку Агафьи Лыковой доставили сено для коз, а еще валенки 45 размера

Добирались по воздуху – вертолетом. Эта зима выдалась ОЧЕНЬ снежной. Так что по-другому попасть на заимку, расположенную в 200 километрах от ближайшего жилья, почти невозможно (подробнее).

Отец вымолил у тайги: Агафья Лыкова рассказала легенду о своем рождении

- Агафья, как всегда, встретила с улыбкой. Всё в той же поре, те же озорные глаза, безлукавые, как у ребёнка, с лучистыми морщинками и искорками из глубины зрачков (подробнее).

Медведь с колокольчиком: отшельница Агафья Лыкова поделилась таежной страшилкой с черным юмором

- Не быт довлеет над ней, а она поднимается над ним. Никогда не жалуется на жизнь, на судьбу, напротив, - продолжает Андрей Викторович. - Положительные эмоции черпает отовсюду (подробнее).