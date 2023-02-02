Старший сын едва успел выпрыгнуть в окно: у спасателя-героя из Минусинска сгорел дом дотла

Семья спасателя-героя Семена Евлахова Фото: семейный архив

Огонь – одна из самых безжалостных стихий. Она не щадит никого, не смотрит на твои предыдущие заслуги. Так получилось и с минусинским спасателем Семеном Евлаховым, тем самым, который 28 июня 2022 года участвовал в сложной операции по вызволению 15-летней Вероники из водозаборного шлюза протоки Енисея. Больше двух часов водолаз вместе с пожарным Максимом Тарасюком держали девочку на плаву, не давая ей погибнуть. Их сносило сильным течением, силы уходили очень быстро, но они не сдавались. Девочку в итоге спасли. А спустя 7 месяцев Семен и его семья сами оказались в ситуации, когда им понадобилась помощь – коллег, неравнодушных горожан…

Семен Евлахов на работе фото: семейный архив

Вечером 30 января у семьи Евлаховых сгорел дом. Пожар уничтожил все, оставив только большое пепелище. Вещи, документы, единственное жилье – в один миг спасатель вместе с супругой и тремя детьми лишились всего. К счастью, все остались целы и невредимы.

Фото: Анастасия Евлахова

- Мы с мужем и двумя младшими дочками уехали по делам. Старший сын – 13-летний Матвей - в это время пришел из школы и был дома один. Нас не было несколько часов, мы несколько раз созванивались с сыном, все было хорошо. Когда возвращались, до дома оставалось ехать минут 5, то раздался звонок. Матвей в ужасе кричал, что наш дом горит. Он еле-еле успел выскочить в окно в чем был – футболка, носки и легкие штаны, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Красноярск» Анастасия Евлахова, жена спасателя.

Фото: Анастасия Евлахова

Мальчишка делал уроки в своей комнате, когда внезапно почувствовал сильный запах дыма. Выйдя в гостиную, он увидел, что коридор уже весь объят пламенем. Огонь расходился по дому с большой скоростью, сжирая все вокруг. Матвей рванул в свою комнату, схватил мобильник и выпрыгнул в окно.

- Мы домчали до дома так быстро, как смогли. Пока ехали я вызвала пожарных, мы молились, чтобы Матвей не пострадал. В тот момент мы с Сёмой не думали ни о чем другом. В голове просто стучала мысль: «Матвей жив, Матвей жив». Приехав, я выбежала к сыну, усадила его в машину и начала отогревать – он успел замерзнуть, было около -10 градусов, а он почти босиком… Убедившись, что сын в порядке, муж пошел к дому. Через несколько минут он вернулся и сказал, что дома больше нет. Он весь в огне, - вспоминает Анастасия.

Фото: Анастасия Евлахова

Семена с супругой и их троих детей приютили друзья – несколько дней они смогли пожить у них. Новость о том, что у семьи спасателя сгорел дом, разошлась по городу очень быстро. Администрация Минусинска временно выделила Евлаховым в соцнайм просторную 4-комнатную квартиру, друзья и горожане организовали сбор денег, вещей и просто бытовых принадлежностей. Не остались в стороне и коллеги-спасатели, они также помогают Семену и его семье материально, поддерживают как могут.

Семен Евлахов работает спасателем Фото: семейный архив

- Мы только-только погасили ипотеку за дом, ремонт еще доделать даже не успели. Залезли в кредит, чтобы построить новую баньку, купили кирпич, печку… Все просто пошло прахом. Одних нас не оставили: знакомые, незнакомые, помощь начала приходить отовсюду. Люди перечисляют деньги, кто, сколько может – по 200-300 рублей. Это очень ценно для нас. Звонят, поддерживают. Многие знают Семена – он не раз помогал людям по своей работе. Несут вещи детям, нам одежду… Нам выделили квартиру, она просторная, чистая, но пустая. Потихоньку ищем мебель, технику. На то, что нам собрали – купим холодильник, - когда Анастасия рассказывает о помощи горожан, она не может сдержать слёз.

У семьи героя-спасателя впереди много расходов, нужно заново налаживать весь свой быт, начиная от самых мелочей, заканчивая самым главным – восстановлением жилья.

В разговоре с «Комсомольской правдой», Анастасия упомянула, что у 13-летнего Матвея сгорел компьютер. Мальчик учится в школе, он ему необходим для занятий и выполнения домашней работы. Большая часть заданий принимается только в печатном виде.

- Может быть, кто-то может сдать в аренду, или одолжить на время какой-нибудь старый компьютер с принтером, у Матвея в школе очень много рефератов и проектов, презентаций. Мы были бы очень рады, так как сейчас купить новый компьютер пока не можем.

Для желающих помочь семье героя-спасателя Семена Евлахова публикуем номер телефона его супруги Анастасии: +7(983)151-39-89, к нему привязана карта Сбербанка.

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