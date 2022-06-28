«Она переживала за спасателей»: стали известны подробности спасения 15-летней девочки из Красноярского края, которую течением затянуло в шлюз

Спасение 15-летней девочки Фото: МЧС

Серьезное течение, сносившее даже взрослых, крепких мужчин, холодная вода Енисея – в таких условиях пробыла несколько часов хрупкая 15-летняя девушка, попавшая в водозаборный шлюз в Минусинске. К счастью, все закончилось благополучно. Спасатели и сотрудники МЧС смогли вызволить подростка из дамбы, обошлось без травм. Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось выяснить подробности это страшного ЧП.

Обычный теплый летний вечер. Двое подростков – 15-летняя девочка и её друг прогуливались по берегу неподалеку от дамбы в Минусинском районе. Там множество дорожек, местные очень любят проводить здесь время. В какой-то момент Алена* (имя изменено по закону) оступилась и упала в воду. Сильное течение протоки унесло девушку в сторону дамбы, её начало затягивать в шлюз. Её друг не растерялся и сразу же позвонил в службу спасения по номеру 112. На место немедленно отправились сотрудники МЧС и специалисты КГКУ «Спасатель».

В сам шлюз отправились два человека – командир отделения отдельного поста пожарно-спасательной части №11 Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Максим Тарасюк и спасатель 2 класса Минусинского поисково-спасательного отделения, водолаз Семен Евлахов. Первым в воду прыгнул Тарасюк, а спустя некоторое время к нему присоединился и Евлахов. Они больше двух часов помогали девочке не только физически, но и поддерживали морально.

- Я спустился в шлюз, увидел небольшую воздушную подушку и девушку, находившуюся в воде. Чтобы её не унесло течением еще дальше, я решил залезть под шлюз и вынырнуть к ней. Мы спустили фонарики, чтобы было не так темно. Я подбадривал её, успокаивал. Контролировал самочувствие и обследовал шлюз, чтобы понять, есть ли возможность её вытащить оттуда и как это сделать, - рассказывает сотрудник МЧС Максим Тарасюк.

Пока течение было слишком сильным и не открыли соседний шлюз, пожарный держал Алёну за руки, и помогал держаться за решетку. Потоки воды были очень мощными.

- Через некоторое время к нам присоединился водолаз Семен Евлахов. Он смог подобраться к ней, также обследовал область шлюза, проверил самочувствие девочки. Мы вместе с ним пытались поддержать девочку, отвлекали её и удерживали на плаву, - вспоминает Максим Тарасюк.

Пожарный отмечает, что им с водолазом не было страшно за себя, хотя течение было очень серьезным и их буквально сносило. Они в тот момент думали только о подростке, ведь ей приходилось куда сложнее:

- Страха не было, только мысли о ребенке. Девочка уставала, могла запаниковать, ей дыхания могло не хватить проплыть через весь шлюз. Но она большая молодец, была очень спокойной, храброй и наоборот, переживала за нас. Все время спрашивала, как мы себя чувствуем, все ли хорошо.

Пока Тарасюк и Евлахов находились с девочкой в шлюзе, в это время их коллеги проводили спасательную операцию снаружи:

- Для спасения потребовалось перекрыть шлюзы в 15 километрах выше по течению реки Енисей, а на месте происшествия работал водолазный расчет КГКУ «Спасатель». Сотрудники МЧС и коммунальной службы оперативно очистили шлюз от бревен и мусора, так как они мешали проведению операции. С помощью подъёмного крана была поднята решетка для фильтрации мусора, а на шлюз, где находилась девочка, установлен защитный экран для отвода воды, - пояснили в пресс-службе МЧС.

Девочку смогли достать спустя более чем 2 часа без травм и повреждений. Её тут же передали в руки медикам.

Всего в спасательной операции приняли участие более 30 специалистов и 11 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минусинске 15-летнюю девушку затянуло в водопропускной шлюз

В Минусинске, Красноярский край, 15-летнюю девушку затянуло течением водопропускной шлюз. Как сообщили в прокуратуре, к счастью подростка успели спасти. Сейчас ведомство начало проверку. (Подробнее)