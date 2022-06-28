В Минусинске 15-летнюю девушку затянуло в водопропускной шлюз

Фото: Прокуратура

В Минусинске, Красноярский край, 15-летнюю девушку затянуло течением водопропускной шлюз. Как сообщили в прокуратуре, к счастью подростка успели спасти. Сейчас ведомство начало проверку.

Как выяснилось, 27 июня школьница гуляла у протоки реки Енисей в районе дамбы. В какой-то момент она не удержалась на берегу и упала в воду. Сильное течение понесло подростка прямо в шлюз водопропускного канала. Самостоятельно она выбраться не смогла.

Вместе со школьницей гулял её друг, который позвонил в 112, когда его подруга упала в воду. В шлюз направился водолаз из КГКУ «Спасатель», который во время операции спасения находился вместе с подростком. В это время сотрудники МЧС пытались вызволить девушку из дамбы.

Сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту случившегося. Они выяснят, почему были подняты заградительные решетки под водой, а также состояние технического оснащения и безопасной эксплуатации ГТС.