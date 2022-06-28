«Дышала в отверстие шлюза, держась за бревно»: мама девочки, которая чуть не утонула под дамбой в Минусинске, рассказала о спасении дочери

Фото: предоставлено Екатериной Юрковец

«У неё закружилась голова, в глазах потемнело» – всего миг и вот уже 15-летняя Вероника Юрковец летит с берега в протоку реки Енисей. К счастью, в воду она падает, находясь в сознании. Дальше события развиваются с бешеной скоростью: холодная вода, сильное течение сносит девушку от берега и её начинает затягивать в шлюз. Первые несколько секунд шок и паника, а затем сознание проясняется и Вероника понимает, что нужно успокоиться и быстро соображать, что делать дальше. Иначе – верная гибель.

27 июня в Минусинском районе Красноярского края на берегу протоки Енисея, возле дамбы, вечером прогуливались двое подростков – Вероника и её друг. Ребята были там впервые, услышали про это место от знакомых – в целом, это место довольно популярное среди местных. В один момент девушка упала в воду, её затянуло течением в водозаборный шлюз. Второй подросток, находившийся с Вероникой, тут же вызвал спасателей. Вызволяли девушку из плена дамбы больше двух часов.

Фото: предоставлено Екатериной Юрковец

Корреспондентам «Комсомольской правды» удалось поговорить с мамой Вероники – Екатериной, и узнать, как же все случилось.

- Вероника ушла на прогулку с другом, каким образом они забрели на дамбу – я не знаю. Но были они там впервые. Когда её спасли, она рассказала, что во время прогулки у неё резко закружилась голова и потемнело в глазах. Видимо находилась близко к воде, на тропинке, не удержалась и полетела в воду. Друг хотел подхватить, но все произошло за доли секунды. К счастью, в реку она упала в сознании. Спасло бревно за которое она смогла удержаться и найти маленькое отверстие где был воздух. Там внутри было маленькое отверстие и она всеми силами туда и втиснулась, держась за бревно, - рассказывает мама Вероники Юрговец.

Фото: предоставлено Екатериной Юрковец

На место очень быстро прибыли сотрудники МЧС и специалисты КГКУ «Спасатель».

В сам шлюз отправились два человека – командир отделения отдельного поста пожарно-спасательной части №11 Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Максим Тарасюк и спасатель 2 класса Минусинского поисково-спасательного отделения, водолаз Семен Евлахов. Первым в воду прыгнул Тарасюк, а спустя некоторое время к нему присоединился и Евлахов. Они больше двух часов помогали девочке не только физически, но и поддерживали морально.

Один из спасателей Максим Тарасюк. Фото: МЧС по Красноярскому краю

- Я спустился в шлюз, увидел небольшую воздушную подушку и девушку, находившуюся в воде. Чтобы её не унесло течением еще дальше, я решил залезть под шлюз и вынырнуть к ней. Мы спустили фонарики, чтобы было не так темно. Я подбадривал её, успокаивал. Контролировал самочувствие и обследовал шлюз, чтобы понять, есть ли возможность её вытащить оттуда и как это сделать, - рассказывает журналистам сотрудник МЧС Максим Тарасюк.

Пока течение было слишком сильным и не открыли соседний шлюз, пожарный держал Веронику за руки, и помогал держаться за решетку. Потоки воды были очень мощными.

- Через некоторое время к нам присоединился водолаз Семен Евлахов. Он смог подобраться к ней, также обследовал область шлюза, проверил самочувствие девочки. Мы вместе с ним пытались поддержать девочку, отвлекали её и удерживали на плаву, - вспоминает Максим Тарасюк.

Пожарный отмечает, что им с водолазом не было страшно за себя, хотя течение было очень серьезным и их буквально сносило. Они в тот момент думали только о подростке, ведь ей приходилось куда сложнее:

- Страха не было, только мысли о ребенке. Девочка уставала, могла запаниковать, ей дыхания могло не хватить проплыть через весь шлюз. Но она большая молодец, была очень спокойной, храброй и наоборот, переживала за нас. Все время спрашивала, как мы себя чувствуем, все ли хорошо.

Пока Тарасюк и Евлахов находились с Вероникой в шлюзе, в это время их коллеги проводили спасательную операцию снаружи:

- Для спасения потребовалось перекрыть шлюзы в 15 километрах выше по течению реки Енисей, а на месте происшествия работал водолазный расчет КГКУ «Спасатель». Сотрудники МЧС и коммунальной службы оперативно очистили шлюз от бревен и мусора, так как они мешали проведению операции. С помощью подъёмного крана была поднята решетка для фильтрации мусора, а на шлюз, где находилась девочка, установлен защитный экран для отвода воды, - пояснили в пресс-службе МЧС.

Фото: предоставлено Екатериной Юрковец

Все это время, пока проходила спецоперация, мама Вероники находилась неподалеку от дамбы. С ней работал психолог МЧС и сотрудники скорой помощи:

Вероника с мамой. Фото: предоставлено Екатериной Юрковец

- Я рвалась туда, к ней, но меня не пускали. Даже рядом побыть не дали, но это и правильно, у меня был шок, паника, ребенок в такой беде… Душа рвалась просто на кусочки от страха и боли. Меня усадили в скорую, напоили успокоительным и постоянно поддерживали. Когда мою девочку вытащили, то она была словно в себе. Сразу же домой бежать хотела, но сначала её обследовали. У Вероники диагностировали ушиб головы, много ссадин. Сделали КТ и прописали таблетки. Сейчас она спит все время, набирается сил, после пережитого. Вероника настоящий боец – в этой ситуации она сохраняла спокойствие и даже переживала за спасателей. Я очень благодарна всем и каждому человеку, кто участвовал в спасении моей дочери. Это не передать словами, они смогли уберечь нас от беды, которая могла случиться.

Фото: предоставлено Екатериной Юрковец

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