Монашеский подвиг: волонтеры показали, как отшельница Агафья Лыкова 30 лет одна выживает в таежной глуши

Фото: МИРЭА - Российский технологический университет

30 января на таежной заимке Агафьи Лыковой побывали волонтеры. Самую знаменитую в мире отшельницу навестили ее давние знакомые из Москвы, преподаватели и студенты российского технологического университета.

Добровольцы РТУ МИРЭА с 2011-го (причем дважды в год) приезжают к Агафье Карповне, чтобы пособить по хозяйству: заготовить дрова и сено, наловить рыбы, собрать запас грибов, ягод и кедровых шишек. Нужно помочь бабушке пережить зиму, а она в этом году уж очень снежная, сугробы огромные!

Фото: МИРЭА - Российский технологический университет

Сама отшельница без дела не сидит: в трудах дни и ночи. Работает и молится, несет духовную вахту в лесной глуши 30 лет – одна. Меж тем годы берут свое, Агафье уже 78, пора бы поберечься. Но отдыха она не знает. Печет хлеб, топит печь, обихаживает своих питомцев (одних коз у нее пять, а еще кошки и собака).

Фото: МИРЭА - Российский технологический университет

Но жаловаться Карповна и не думает. Знай благодарит Бога и поспевает по хозяйству. Когда роптать, если столько дел? Открыта миру, рада гостям, с лица не сходит детская улыбка.

Конечно, это поражает. «Мы живем в больших городах, там есть электричество и тепло. А одинокая женщина преклонного возраста выживает в таежной глуши! – говорит руководитель поездки, помощник проректора РТУ МИРЭА, Елена Самородова. – Мне и моим коллегам это не дает покоя. Какая великая сила духа в Агафье!»

Фото: МИРЭА - Российский технологический университет

Чтобы зимовка в тайге прошла легче, волонтеры привезли бабушке гостинцы и подарки: свежие фрукты и орехи, батарейки и фонарики, а также свечи и календари от Московской Митрополии.

Фото: МИРЭА - Российский технологический университет

Напомним, Агафья – последняя из семьи староверов-беспоповцев Лыковых, которые бежали в тайгу от цивилизации еще в 30-е годы прошлого века. Со временем все ее близкие умерли, женщина осталась одна. И она на протяжении трех десятилетий совершает монашеский подвиг – в миру.

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