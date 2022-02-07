«Аж ком в горле»: об отшельнице Агафье Лыковой сняли проникновенный клип

Об отшельнице Агафье Лыковой сняли клип. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Маленькая, хрупкая фигурка бредет через снежную пустыню, одна, а вокруг – тайга… Агафья Лыкова стала героиней клипа, его сняли студенты технологического университета Москвы (РТУ МИРЭА), которые много лет помогают знаменитой отшельнице. Подробности – в эксклюзивном материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Без родных больше 30 лет

Напомним, Агафья Карповна – последняя из семьи сибирских робинзонов, что скрылись в глуши от преследования властей. Было это в 30-е годы. После четыре десятка лет староверы Лыковы жили затворниками, оборвав все связи с миром. Пока – в 70-х – на них случайно не вышли геологи. А открыл всем историю семьи журналист «Комсомольской правды» Василий Песков.

Сейчас разворачивается одна из самых драматичных ее страниц. Ведь с 1988 года, момента, когда умер отец, Карп Осипович, Агафья одна, без родных. Теперь ее опекают инспекторы заповедника «Хакасский (на его территории находится заимка). Ограждают от незваных гостей, привозят все необходимое: продукты, вещи. Не за бюджетные деньги, в чем так охотно упрекают отшельницу, а за средства меценатов.

Таежная заимка отшельницы. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Несколько лет назад подключились и волонтеры, студенты РТУ МИРЭА, они во всем помогают Карповне. А ей 77 лет, здоровье уже не то. Но Агафья не ропщет: сутками поспешает по хозяйству (а оно у нее немаленькое, только коз - шесть голов) да молится, славит господа. В этом вся ее жизнь.

Перед глазами – духовная вахта

- Агафью Лыкову мы навещаем с 2011 года, - рассказал «КП» - Красноярск руководитель экспедиций РТУ МИРЭА Андрей Горбатюк. – За это время мы действительно сдружились. Она всегда ждет нас в гости, зовет. Да и мы представить не можем: как так, не повидаться? Как правило, мы бываем у нее в конце августа и перед зимними праздниками. Летом заезжаем дней на десять, чтобы заготовить больше дров и сена. Парни пилят, складывают все в поленницы. А девушки научились орудовать серпом.

Волонтеры помогают отшельнице уже больше 10 лет, за это время они сдружились. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Еще бы, когда перед глазами пример Агафьи! Духовная вахта отшельницы так вдохновила ребят-волонтеров, что они решили сделать о ней клип.

Уникальные кадры были сняты в прошлую зиму – как раз перед Новым годом. Тогда бабушка вышла на связь, попросила помочь ей с сеном для коз, оно заканчивалось. Ее слова передали губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву, и вскоре сотрудники заповедника «Хакасский» привезли Агафье сено и комбикорм для скота.

Тем не менее волонтеры решили навестить бабушку Агашу лично. Чтобы повидаться, поздравить с наступающим Рождеством (Новый год она не отмечает), пособить с заготовкой дров, это всегда кстати.

"Десант" в таежную глушь. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Тайга-Медведица

Из живописных видео, снятых в ту поездку, смонтировали клип под названием «Тайга – Медведица» (Песня об Агафье). Он вышел на YouTube-канале университета несколько дней назад и уже собрал десятки добрых комментариев. Автор слов, музыки (и монтажа) песни – Дмитрий Разворотнев, вокал – молодая исполнительница Яна Комова.

Приводим текст целиком:

Куплет:

Белыми-белыми тропами шел в гости январь

И сугробами тоску намело стылым облаком

Мороз и печаль идут под руку

Припев:

А правда ведь? Или мне кажется, а снег запятыми стелется

В спячку тайга уляжется, бурая медведица

Куплет:

Ручьями белыми-белыми струилась душа по-над бедами

Поди отогрей ее заново за пазухой, за обманами

Припев:

А правда ведь? Или мне кажется, а снег запятыми стелется

В спячку душа уляжется, в снег поседеет медведица

Куплет:

А на тайгу легла зима, иней в груди блестит, не тает

Хлопочет метель все сама да сама

Оттает ли сердце, никто и не узнает…

Позировать не привыкла

В кадре Агафья предстает как настоящая хозяйка тайги, комментируют в соцсетях. Вот она пробивается на лыжах через снежную целину. Присаживаясь передохнуть, окидывает взглядом дивные места вокруг – долину реки, горы, леса. Это ее дом, ее сила.

Или вот рассказывает что-то гостям. Улыбается по-детски, поправляет платок, опускает глаза. Позировать не привыкла, везде такая, как есть.

И самые ошеломительные кадры – с дрона. Здесь мы видим тайгу с высоты птичьего полета, куда устремляется взор отшельницы.

Уникальные кадры были сделаны прошлой зимой. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Уникальный клип впечатлил многих пользователей. Получилось очень проникновенно, в этом сходятся все:

- Чудесный фильм и чудесная песня! Агафьюшке долгие благая лета!

- Сколько сил надо, терпения жить одной в тайге - почти сорок лет. А мы в деревне живем, и то всегда недовольны, ноем. Видимо, молитва помогает. И пусть помогает ей, кто может и желает, добрые люди.

- Я восхищаюсь этой маленькой и хрупкой женщиной. Молитвенница наша.

Песня замечательная. И голос у девушки – волшебный.

- Песня душевная. Храни вас всех Господь!

- Агафья Карповна - бабушка-памятник. Клип получился отличный. Аж ком в горле!

За помощь в подготовке публикации благодарим пресс-службу московского технологического университета (РТУ МИРЭА).

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