Украл или нашел: семь историй о людях, подобравших чужие ценные вещи

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кому из нас не случалось находить потерянные кем-то вещи, - от сотового телефона до украшений и денег. Многие считают, что потерянная вещь – ничья, и ее можно оставить себе. На самом деле, это не так. Если человек заведомо знает, что имущество принадлежит другому, но не пытается найти владельца, - можно попасть под уголовную статью о краже. Накануне были опубликованы разъяснения от Конституционного суда, - когда присвоение найденного чужого имущества считается кражей, когда нет (подробнее об этом - в нашем материале). А мы вспомнили несколько ярких примеров, когда из-за находки люди попадали под уголовные дела, или наоборот – делали все по закону и становились в итоге обладателями найденного - без нарушений.

Миллион в чемодане

2009 год, Хакасия, Черногорск – 30-летний мужчина проезжал мимо отделения одного из банков на машине. В окошко увидел, что на тротуаре стоит чемодан. Подобрал. Когда вскрыл дома, то оказалось, что чемодан до отказа забит деньгами. Если изначально было желание сообщить о находке в полицию, то после увиденных купюр оно быстро улетучилось – содержимое улетало со скоростью звука на игровые автоматы, сауны и другие развлечения. Когда объявился владелец чемодана, то из найденных денег у мужчины осталось всего 15 000 рублей. Точная сумма так и не была установлена – потерявший говорит о 1 миллионе 150 тысяч рублей, нашедший – о 500 000 рублей. Суд, посчитавший, что мужчина, нашедший чемодан, по сути, украл деньги, приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Виктор шиковал примерно неделю. Когда в его доме появились милиционеры, на дне чемодана лежало чуть больше 15 000 рублей… Фото: Мария ЛЕНЦ

Тысячи долларов достались таксисту

2014 год, Красноярск – таксист Николай шел от терминала аэропорта к своей машине, когда увидел возле шлагбаума пачку долларовых купюр. Он собрал их, закинул в машину и благополучно забыл, подумав, что они не настоящие. Вспомнил о деньгах только вечером – когда разобрался, что это не бумажки из «банка приколов», потерял сон. Сумма тогда не называлась следствием, чтобы претендующих на статус владельца, если они будут, можно было спросить – сколько же было денег. Но речь шла о нескольких тысяч долларов.

Владельцу денег придется назвать точную сумму - это отсеет самозванцев. Фото: пресс-служба Сибирского ЛУ МВД России

- Меня «колотун» бил всю ночь, - рассказывал таксист, – но я подумал, что счастья такие деньги не принесут и в четыре часа утра уже приехал в полицию.

По закону, если через 6 месяцев владелец денег не объявляется, на них может претендовать тот, кто их нашел.

Через полгода владелец долларов не объявился, тогда Николай подал иск в суд с просьбой признать за ним право забрать находку. В конечном итоге Николай приехал в линейный отдел полиции аэропорта с постановлением суда о том, что имеет право забрать найденные деньги. Кстати, за все это время курс доллара вырос почти в 2 раза: в августе 2014 года он стоил 36 рублей, в ноябре 2015 года – 66 рублей.

Забыли деньги в банкомате

2020 год, Норильск, Красноярский край – 33-летний мужчина подошел к банкомату и увидел в лотке для приема денег пачку купюр. Подумав, что кто-то их потерял, он забрал 20 000 рублей себе. Оказалось, что забывший деньги мужчина отошел буквально на пару минут – ему кто-то позвонил на телефон, он отвлекся и не забрал купюры из приемника. По камерам полиция легко вычислила, кто же забрал деньги. Было заведено уголовное дело по статье «кража» (решения суда еще не было).

Потерянный кейс

2021 год, Дальний Восток – бизнесмен Михаил так торопился в командировку, что садясь в такси, забыл чемодан с 15 миллионами рублей, которые должны были быть переданы партнерам на рабочей сделке. Спустя время на работу из подъезда вышел сосед Михаила, который оказался полицейским. Он обратил внимание на кейс, но подумал, что кто-то переезжает или куда-то уезжает, просто для удобства вынес вещи на улицу и прошел мимо. Спустя какое-то время оперативник с коллегами оказался в своем дворе по служебным делам. Подозрительный бесхозный чемодан оставался на том же месте. Тогда полицейский открыл его и увидел крупную сумму денег и планшет. В этот момент Михаил позвонил жене, попросил узнать, нет ли чемодана на улице. Женщина выглянула в окно и увидела, как вокруг потерянного багажа супруга крутятся полицейские. Выбежала на улицу, попыталась все объяснить, но те ей объяснили: до выяснения обстоятельств багаж-потеряшка побудет в отделении. Забыв про командировку, Михаил помчался в участок забирать свое богатство. Но просто так чемодан ему не отдали: оперативники порасспрашивали про содержимое кейса, просили разблокировать планшет. И когда убедились, что предприниматель - истинный владелец миллионов, выдали ему «клад».

Дорогой кейс привлек внимание соседа, который, кстати, оказался полицейским. Фото: УМВД России по ЕАО

Чужая карта

2022 год, Самара – 49-летний мужчина нашел банковскую карту на улице возле магазина. Воспользовался находкой сразу же – купил себе продуктов на 2,5 тысячи рублей. Владелица карты, заметив странное списание и отсутствие кредитки, обратилась в полицию. Заведено уголовное дело (идет следствие).

250 000 в пакете

2022 год, Биробиджан, Дальний Восток – один из руководителей отдела полиции поехал во время обеда за продуктами. Когда возвращался - на парковке наткнулся на чей-то пакет. Развернул и увидел лежащие там 250 000 рублей. Позвонил в дежурную часть, на место тут же выехала следственно-оперативная группа. По камерам была найдена владелица, которая назвала точную сумму и район, где могла потерять деньги.

Уборщица Айнагуль

2022 год, Новосибирск. А эта история прогремела на всю страну, и по сей день в ней много вопросов. 44-летняя уборщица Айнагуль Борбуева нашла на улице сумку из-под ноутбука. Как она уверяет: в чехле были лишь две наволочки, флешка и медицинская маска. Находку она унесла к себе на работу в подсобку, «хотела использовать, как чехол под моющие средства». Но через два дня за мигранткой пришла полиция. Оказалось, владелец сумки – бизнесмен, он заявил, что внутри были 7 миллионов рублей! В тот вечер он напился с другом в ресторане. Когда садился в такси, сумку оставил на улице. Ее-то и подобрала на утро уборщица. Айнгуль год провела в СИЗО, на суде она пыталась доказать, что нашла пустой чехол. Ее адвокаты заявили, что мигрантка стала жертвой хитрой схемы: предприниматель инсценировал пропажу миллионов, чтобы объявить себя банкротом (что он в итоге и сделал). Но суд не убедила такая версия. И уборщицу приговорили за кражу к 2,5 годам общего режима. Приговор этот она сейчас обжалует.

Бизнесмен (слева) утверждал, что в сумке были миллионы - но никто их не видел. Фото: предоставлено защитниками Айнагуль

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