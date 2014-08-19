Красноярский таксист нашел несколько тысяч долларов и отдал их в полицию

Владельцу денег придется назвать точную сумму - это отсеет самозванцев. Фото: пресс-служба Сибирского ЛУ МВД России

Таксист Николай Б. шел от терминала аэропорта к своей машине с очередным клиентом и… не поверил своим глазам! В двух метрах от шлагбаума на асфальте ворохом валялись доллары! Много. Николай присел, собрал их.

«Наверное, поддельные», - подумал он, - «детские фантики».

- Настоящие? – спросила девушка-клиентка.

- Надеюсь! – посмеялся он, бросил «колоду» банкнот в багажник, поставил в него сумку пассажирки и захлопнул дверцу.

Весь день в поездках – то из города в аэропорт, то обратно, только вечером, дома вспомнил о находке. Рассказал об этом жене. Она сходила к машине, принесла деньги в дом, и когда Николай понял, что доллары настоящие и их несколько тысяч…

Пока доллары находятся на хранении в полиции. Фото: пресс-служба Сибирского ЛУ МВД России

- Меня «колотун» бил всю ночь, - говорит таксист, – но я подумал, что счастья такие деньги не принесут и в четыре часа утра уже приехал в полицию.

Там предполагают, что деньги мог потерять кто-то из пассажиров московских авиарейсов, вылетевших или прибывших в Красноярск рано утром 15 августа. Точная сумма не разглашается по понятным причинам.

- Потерявший деньги должен будет сам ее назвать, - говорит пресс-секретарь Сибирского ЛУ МВД Ирина Белова. – Иначе любой сможет объявить себя владельцем.

Николай Балан проявил гражданскую сознательность, но надеется на вознаграждение. Фото: пресс-служба Сибирского ЛУ МВД России

Сам Николай считает, что все сделал правильно и надеется, что владелец скоро найдется. И отблагодарит. Кстати, нашедший вправе потребовать до 20% от потерянной суммы - это тоже прописано в законе. Если через полгода хозяин не найдется, тогда… Тогда один красноярский таксист станет богаче на несколько тысяч долларов – право собственности перейдет к Николаю и деньги отдадут ему. Сумму называть не придется. Хотя, он и так ее помнит.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Владельцу денег следует обратиться в линейный отдел полиции аэропорта города Красноярска, лично, либо по телефонам: (391) 228-69-42, 228-69-36.

КСТАТИ

Нашли деньги? Они не ваши!

Решение Николая отдать находку в полицию теперь живо обсуждается в сети. Одни уверены, что Николай – человек с большой буквы и поступил по-мужски. Другие считают, что уж после целой-то ночи раздумий можно было догадаться договориться с охранником, стереть записи камер видеонаблюдения и «попилить» деньги. Или что-то в этом роде.

И, наверное, мало кто знает, что в Гражданском кодексе есть статья 227: «Находка». Если ты нашел что-то ценное, будь добр – сообщи об этом потерявшему это или владельцу (если это разные люди), либо, не поленись - обратись в полицию. И как можно скорее. Этого требует закон.

В Абакане, например, несколько лет назад водитель нашел на дороге чемодан, в котором было полмиллиона рублей. Обрадовался, потратил часть суммы. А потом нашелся владелец. И «счастливчик» сел на три года в исправительную колонию.

Иван ХОРОШЕВ, адвокат, Красноярск:

- По статье 227 Гражданского кодекса человек ОБЯЗАН сообщить о находке собственнику, а если он неизвестен, то в милицию или местные органы власти. А вот если в течение шести месяцев не нашелся хозяин вещи, то, уже по статье 228, право собственности на нее переходит к нашедшему.

Сейчас закон более лоялен к везунчикам – год назад Верховный суд перестал считать сокрытие находки кражей, уголовного наказания за это теперь нет. Тем не менее, может статься так, что внезапная удача потом дорого обойдется и придется не только вернуть деньги, но и все издержки с процентами:

Татьяна ЗЫРЯНОВА, юрист, Красноярск:

- Не сообщая в полицию о находке тех же денег, гражданин рискует впоследствии вернуть их, плюс, понести судебные издержки и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами – 8,25% годовых. Проценты будут исчисляться с момента, когда владелец заявит о том, что это он собственник находки.