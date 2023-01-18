Красноярский священник о крещенских купаниях: «Вера не должна заключаться в одном погружении»

Красноярский священник Алексей Язев негативно высказался о купаниях на Крещение. Фото: личный архив Алексея Язева

Известный в Красноярске священник Алексей Язев высказал свое мнение о крещенских купаниях. Свой пост он опубликовал в соцсетях.

Язев заявил, что в оградах храмов, где он работает, не будет купелей:

- Крещенские купания не традиционны для нашей церкви, не являются Таинством, грехов не смывают.

В качестве примера он представил фотографию 20-30-х годов XX века. На снимке верующие в теплой одежде с бидонами в руках ждут, когда священнослужитель освятит воду. Перед ними узкая иордань, которая явно не предусматривает окунание.

Фото: личный архив Алексея Язева

Свой пост Язев резюмировал смыслом - «Вера не должна заключаться в одном погружении»:

- Хочешь купаться - купайся! Но если вся твоя вера заключена лишь в ежегодном погружении - мне жаль.

Напомним, что в октябре 2022 года сын Алексея Язева отправился в зону СВО. Сейчас Язев является настоятелем Свято-Троицкого храма в Емельяново,храм Параскевы Пятницы в Барабаново.

Добавим, что в Красноярске на Крещение для верующих обустроены две купели.

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