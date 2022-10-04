«Он сказал, что не может по-другому»: красноярский священник рассказал, как его сын решил не дожидаться повестки и отправился на СВО добровольцем

Священник Алексей Язев. Фото: соцсети

В Красноярском крае продолжается частичная мобилизация. Уже несколько партий призывников отправились в распределительные части и учебные роты. Среди них есть и те, кто не стал дожидаться, пока получат повестку, а сами пришли за ней в военкомат, чтобы помочь тем, кто выполняет боевые задачи.

Среди них и сын известного священника, настоятеля Свято-Троицкого храма в Емельяново, храма Параскевы Пятницы в Барабаново Алексея Язева, которого, тоже зовут Алексей.

Просто не нашел аргументов, чтобы попытаться его отговорить

Священник Алексей Язев-старший сына поддержал, хоть по его словам, это было непросто. Но выбор ребенка он понял, и лезть в душу не стал:

- Естественно, страшно отправлять сына туда. Но мне хватило ума принять его выбор. Конечно, это стоило усилий и для меня, и для моей супруги, и для его бабушки и дедушки. Но подчеркну – это взрослый мужчина 22-х лет. И я просто не нашел аргументов, чтобы попытаться его отговорить или как-то повлиять, но мы приняли его решение.

...Что касается обмундирования. Мы с женой пытаемся фильтровать потоки информации, но естественно, что тоже видим посты в соцсетях, новости, что кому-то что-то недодали. В итоге мы полезли в интернет и просто впали в панику. Поэтому мы и потратились на обмундирование. Отдали 20 тысяч рублей – нателка, мыльно-рыльные, недорогой камуфляж, тельник с мембраной, зимние берцы, легкие резиновые сапоги и еду на сутки.

Но оказалось, что все с этим хорошо. Он взял с собой кнопочный телефон, так как смартфоны там не поощряются, поэтому, естественно, фотографий он нам в любом случае предоставить не может. Но я верю своему ребенку, и могу по голосу определить его состояние – он в порядке. Помню его озадаченный голос, когда он спрашивал «пап, а зачем я такой рюкзак взял, зачем мне столько вещей, если и так все выдали». При этом личные вещи, по словам сына, вообще не запрещены.

- Уже потом на аэродроме он рассказывал, что у него за спиной большой баул, причем в него даже не влезало то, что выдали. Два комплекта нательного термобелья, шапки, бушлат, куртка, берцы, перчатки, комплект повседневной формы, баул и далее по списку. Каску и бронежилет сказали дадут попозже. Они сейчас перемещаются в учебную часть на юге нашей страны. Естественно, куда именно, я сказать не могу.

...Вместе с моим сыном туда пошел его друг – Артем. Они вместе учились в техникуме, вместе ушли на срочную службу на Дальнем Востоке - два года назад вернулись. И когда Алексей пришел с повесткой, он позвонил всем друзьям, ну и естественно, Артему. Он тоже не получал повестку в рамках частичной мобилизации, и вечером ушел с работы пораньше, чтобы взять ее. И Артема включили в ту же команду, что и моего сына. И на аэродроме вчера они тоже были вместе.

Был флейтистом, а стал панком

- С детства Лешка любит большие машины. Всегда мечтал водить большегрузы. Он и техникум профильный окончил, и в армию ушел после ДОСААФа, с правами. И он чуть-чуть не успел доучиться, чтобы получить весь набор водительских категорий, мечтал поработать на фуре.

После армии жил отдельно, работал в крупном автоцентре обслуживания грузовиков. В детстве учился на флейтиста в музыкальной школе, но лет в 14 бросил это дело. Однако в 17 лет вдруг осознал себя панком (смеется), взял в руки бас-гитару и даже выступал в группе.

- Но еще раз отмечу – я не героизирую своего ребенка. У него нет золотых кубков, нет образования МГУ, только сейчас поступил на заочку в ВУЗ. Обычный паренек с окраины.

P. S. Постскриптум

Как рассказал Алексей Язев, его сын человек непубличный, и против выставления его личных фотографий в интернет.