Жители села Ессей, где температура понижалась до -73 градусов, дождались потепления до -49. Фото: местные жители

В эвенкийском селе Ессей Красноярского края, где 11 января температура понизилась до -73 градусов, дождались потепления. Об этом «КП-Красноярск» рассказал местный житель.

Сейчас неофициально самый холодный населенный пункт мира переживает оттепель. Конечно, у подавляющего большинства россиян, такая оттепель ассоциируется с аномальными морозами, но в Ессее привыкли.

Сколько сейчас там градусов, и как сельчане пережили самые сильные морозы в истории, рассказал местный охотник Василий:

- Сегодня, 18 января, у нас -49, потеплело… Вообще, температура скачет – прогноз постоянно меняется, может и потеплеть, может и похолодать. Север же. Но вот смотрим, еще будут похолодания. На следующей неделе вот обещали, -56 показывает. Но по нашим меркам это, конечно, холодно, но терпимо. Готовы ко всему.

Но воспоминания о космического холоде недели прошлой у сельчан из Ессея все еще свежи:

- Конечно, пережили этот мороз, но тяжело. Тогда и свет от мороза отключался, поломки были. Сейчас тоже что-то ремонтируют, но как-то поспокойнее на душе. У людей после тех морозов дрова заканчиваются. Сейчас все на снегоходах катаются, новые дрова заготавливают. У нас же частный сектор, как никак. В государственных организациях… там, понятное дело, свое отопление.

Но, несмотря на потепление, прилететь в Ессей или улететь из него пока невозможно:

- Полеты пока не возобновились. Тут же у нас как, надо чтобы температура стабилизировалась выше -50 градусов. В Туре (районный центр) вот нормально летают, у нас – пока нет.

На грядущее Крещение ессейцы планов не строят. Говорят, что и без купаний холода в жизни хватает:

- У нас тут хоть и озеро рядом, но обычно никто не купается. Да и тут мест не оборудовано, это в принципе запрещено. Но даже если б разрешили, сомневаюсь, что кто-то бы в воду полез. Нам на улице хватает холода. Зачем судьбу испытывать.

Что касается прогноза погоды в Ессее на ближайшие дни, то портал GISMETEO действительно прогнозирует потепление. В четверг и пятницу в ледяном поселке ожидается -42-44 днем и до -49 ночью. На выходных, к воскресенью, и вовсе обещают до -26 градусов днем. А это здесь вообще практически весна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вся правда о жизни в поселке Ессей, где температура опустилась до -73 градусов: местные добывают воду из льда и ждут «потепления» до -50 градусов

Погодные аномалии в последние дни стали одной из самых обсуждаемых тем. Регионы мерзнут, - но что там наши с вами «плюс-минус» -26 по сравнению с морозом, который ударил в Эвенкии. (подробнее)

В поселке Ессей в Красноярском крае похолодало до -73 градусов

В поселке Ессей, что в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, 11 января температура понизилась до -73 градусов. Об этом «КП-Красноярск» сообщили в ГО и ЧС по Эвенкии. (подробнее)