В поселке Ессей в Красноярском крае похолодало до -73 градусов

В поселке Ессей в Красноярском крае температура понизилась до -73 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Ессей, что в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, 11 января температура понизилась до -73 градусов. Об этом «КП-Красноярск» сообщили в ГО и ЧС по Эвенкии.

В ведомстве сообщили, что до такой отметки температура опустилась ранним утром:

- Это самая низкая температура в населенном пункте текущей зимой. В такую погоду в школах вводится режим актировки для всех классов – дети не ходят в школу, - сообщили в ГО и ЧС.

Также при настолько экстремальном понижении температуры перестает работать техника, а за коммунальной инфраструктурой устанавливается особый контроль. При этом люди продолжают ходить на работу. 12 января в Ессее потеплело, правда, незначительно – до -65 градусов. Но аномально холодная погода сейчас установилась на всей территории Красноярского края, морозы до -50 градусов фиксируются даже на севере центральных районов региона.

Добавим, что официально в России самая низкая температура зарегистрирована в якутском Оймяконе – минус 67,7 градусов в январе 1933 года. А в целом в Северном полушарии, по сообщению Всемирной метеорологической организации, самая низкая температура зафиксирована в Гренландии 22 декабря 1991 года – минус 69,6 градусов.

Получается, что 11 января в Ессее был установлен рекорд. Впрочем, официально данный факт никто не подтверждает.

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Для справки:

Поселок Ессей расположен в северной части Эвенкии на берегу одноименного озера на расстоянии более 1 400 километров от Красноярска. В населенном пункте проживает около 700 человек, большая часть – якуты. Основой экономики является оленеводство. В 2020 году в поселок провели сотовую связь.