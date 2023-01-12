Вся правда о жизни в поселке Ессей, где температура опустилась до -73 градусов: местные добывают воду из льда и ждут «потепления» до -50 градусов

Жители Ессея, где температура опустилась до минус 73 градусов: «Для нас минус 50 – красота!». Фото: местные жители

Погодные аномалии в последние дни стали одной из самых обсуждаемых тем. Регионы мерзнут, - но что там наши с вами «плюс-минус» -26 по сравнению с морозом, который ударил в Эвенкии. В эвенкийском ГО и ЧС подтвердили официально - в поселке Ессей, что в 1,4 тысячах километров от столицы региона – Красноярска, зафиксировали -73! Минус – семьдесят – три! Это, на минуточку, рекорд за всю историю метеонаблюдений не только России, но и всего Северного полушария (в январе 1933 года в Оймяконе (Якутия) было минус 67,7, а в Гренландии в декабре 1991 - минус 69,6, - прим. Ред).

Фото: местные жители

Вот уж воистину, в каких только суровых условиях только могут не живут люди. Но и для Ессея (находится на берегу одноименного озера), где прописаны около 700 человек, это экстремальный градус. Минус 65 – еще не очень удивишь. А вот минус 73 – такого не припомнят. К слову, несмотря на экстремальный климат, здесь хорошо работает связь – и стационарные телефоны, и сотовые.

Фото: местные жители

- Что делаем? Дома сидим! - «Комсомолка» дозвонилась до местного охотника и депутата сельского поселкового совета Василия Осогостока. - Дома-то тепло, но на улицу, конечно, тоже иногда выходить надо, хоть и не хочется. Одеваемся так: шапка, штаны утепленные, ватник, шарф, унты или валенки, рукавицы – все из оленя. В джинсах не походишь (смеется). Вчера за водой ходил, ее по старинке берем из проруби в озере, – даже жарко в шапке стало, хоть и под -70 валило, но все равно очень тяжело. Дома особо не утепляем, - у нас изначально все продуманно. Не мерзнем.

- А животные как?

- Для них условия тоже экстремальные. Скотину у нас никто не держит, она такие условия не переживают, даже оленей домашних разводить перестали еще лет 10 назад. Остались только собаки, но они все на улице. Холодно им, конечно, но что делать? Кормим их, им в такие дни много надо еды давать.

- Вы говорите, за водой на прорубь – не промерзло разве там все?

Фото: местные жители

- Сейчас-то ясно, все там промерзло. Льда наломали, домой привезли, вот тебе и вода. Топором покололи, потом попили.

- А на работу люди ходят сейчас?

- У нас большая часть охотой да рыбалкой живет. Но в такую погоду, конечно, этим заниматься нельзя – замерзнешь, да и техника не работает. Но мы родились тут, наши предки тут жили, больше-то заниматься нечем, будешь сидеть дома – ничего не приготовишь. Есть, конечно, в социальной… кочегары, электрики, в школе там, другие бюджетники, но мало. Они ходят, разве что бросишь.

К холодам в Ессее готовятся загодя. Вопрос, как завести машину (привет, центральная Россия!) тут не стоит, – легковушек, естественно, нет. Первостепенное транспортное средство - снегоходы, их ставят в теплые гаражи. Или высокопроходимые машины, на них можно добраться до ближайшего райцентра – Туры (300 км), но только за двое суток, заночевав в машине (это зимой, а летом сообщение – только малой авиацией).

- Это у вас на материке 460 километров можно за 4 часа проехать, а тут же не дорога, а просто направление, 100 км/ч не поездишь, - рассказывают местные. - Летом вообще дорог нет. Только авиасообщение, один раз в неделю с Турой. Оно и сейчас есть, но все полеты отменены с 9 января из-за погоды.

Фото: местные жители

Основной запас продуктов в поселок забрасывают пару раз в год по зимнику, - столько, что всего хватает. «По мелочи» потом на вертолете, многие заказывают посылки через знакомых, если хочется чего-нибудь необычного. Цены, по выражению местных, «страшные». Отчасти поэтому ни свинину, ни говядину не признают, основное мясо - то, что сами добыли – дикого северного оленя.

- У нас тут всегда зимы холодные, но мне вот за 50 лет уже, а такого в жизни не видел, - говорит Василий Осогосток. - Да, помню около -62 было лет 10-15 назад на 1-2 дня. Но чтоб 70 и ниже, а это уже с субботы, а вчера прямо пик. Сегодня отпускает! Вот ходил только что на улицу, там -53, совсем другие ощущения. В -70 просто невозможно… тяжело дышать, по улице идешь и задыхаешься. В -50 тоже холодно, но так-то нормально. Но после 70-ти -50 для нас – это красота! Я вот сейчас метров сто в трико прошел туда-обратно. Ну, вроде прохладно, но терпимо. В -70 я бы просто не дошел.

Но нельзя сказать, что жизнь в поселке замирает. Тут же всегда что-то надо и по хозяйству, и по городу – дрова на снегоходе подвезти или воду. Мы сами удивляемся этому. Да и люди вот ходят по делам, в администрацию, например. Так и живем!

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