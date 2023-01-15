В аэропорту Норильска разобрали деревянный храм, поврежденный ударом молнии Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Прилетающих в норильский аэропорт Алыкель много лет встречал небольшой деревянный храм в честь Архистратига Божия Михаила, сложенный из бревен вручную. Он появился здесь в конце 2007 года. А буквально на днях его разобрали – признали аварийным. Этому есть причина.

Дело в том, что в 2016 года в храм ударила молния, он загорелся. Потушить успели, частично подлатали, но здание стало ветшать в суровом заполярном климате. В последний раз его осмотрели две недели назад, 29 декабря – и стало понятно, что справлять службу в этом храме небезопасно, тянуть дальше нельзя

Многие снимали на память храм в честь Архистратига Божия Михаила Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

- Когда я заходил в этот храм последний раз, увидел внутри сугробы, которые надуло из образовавшихся щелей. Здание потеряло геометрию, покосилось и в любой момент могло рухнуть на проезжающие машины и проходящих людей. Когда мы обратились в Заполярный филиал «Норникеля», там очень оперативно приняли противоаварийные меры, – цитирует местное издание «Таймырский телеграф» руководителя строительно-архитектурного отдела и отдела по реставрации и строительству Норильской епархии иеромонаха Германа (Мельникова).

Сохранившиеся элементы храма отправили на реконструкцию. А часовню перенесли и установили в здание аэровокзала. В скором времени ее освятят и откроют для всех.

Фото снято несколько месяцев назад, видно, что оно покосилось Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На месте сгоревшего от молнии старинного храма в Красноярском крае построят часовню

За свой век церковь Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Большой Балчуг Сухобузимского района пережила несколько пожаров, и каждый раз восстанавливалась. Сильная гроза, которая разразилась во второй половине дня 20 июня, стала для нее роковой (подробнее).

Старинную деревянную церковь в Барабаново восстановят за счет краевого бюджета

«Есть в крае сооружения, которые мы не имеем права потерять. Одно из них – церковь в деревне Барабаново, наши сибирские Кижи. Более 150 лет назад строили ее всем миром. Благодаря неравнодушным людям храм стоит до сих пор, сохранились старинные росписи. Принято решение восстановить объект. Краевые средства на это уже предусмотрены» (подробнее).