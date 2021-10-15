Старинную деревянную церковь в Барабаново восстановят за счет краевого бюджета Фото: Мария ЛЕНЦ

«Есть в крае сооружения, которые мы не имеем права потерять. Одно из них – церковь в деревне Барабаново, наши сибирские Кижи. Более 150 лет назад строили ее всем миром. Благодаря неравнодушным людям храм стоит до сих пор, сохранились старинные росписи. Принято решение восстановить объект. Краевые средства на это уже предусмотрены». Об этом губернатор Красноярского края Александр Усс написал на своей странице в «Инстаграме».

Новость красноярцы приняли с воодушевлением. Даже те, кто считает себя атеистом. Ведь церковь великомученицы Параскевы Пятницы в Барабаново – яркий образец сибирского деревянного зодчества 19 века, уникальный пример храмовой архитектуры, который чудом сохранился до наших дней. Аналогов ей уже нет за Уралом.

Фрески в храме Фото: Мария ЛЕНЦ

Построили храм в 1852 году, закрыли в 1935-м. В советское время ее использовали, мягко говоря, не по назначению. Судьба религиозных строений в первые советские десятилетия – быть складами или амбарами. Хотя именно это и спасло их от полного уничтожения.

Храм в Барабаново несколько лет восстанавливают добровольцы, также всем миром, как и строили когда-то: на личные средства, на пожертвования прихожан и предпринимателей. Несколько лет назад здесь возобновились богослужения. Сюда привозят экскурсии. Не раз властям задавали вопросы, почему они не обратят внимания на эту православную святыню. Так что новость от лица губернатора однозначно порадовала.

К сожалению, добавим, что этим летом была безвозвратно утрачена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Большой Балчуг Сухобузимского района. Сильная гроза, которая разразилась во второй половине дня 20 июня, стала для нее роковой. На территории храма находились прихожане, они увидели, как молния ударила прямо в купол. Сухое дерево вспыхнуло моментально. Тушили пожарные, помогали сельчане, семь часов боролись с огнем. Спасти удалось практически всю храмовую и богослужебную утварь, но сама церковь сгорела полностью.

Так выглядит храм сегодня. Фото: "Инстаграм" Александра Усса

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