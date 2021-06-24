На месте сгоревшего от молнии старинного храма в Красноярском крае построят часовню Фото: Майя ЕРШОВА

За свой век церковь Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Большой Балчуг Сухобузимского района пережила несколько пожаров, и каждый раз восстанавливалась. Сильная гроза, которая разразилась во второй половине дня 20 июня, стала для нее роковой. На территории храма находились прихожане, они увидели, как молния ударила прямо в купол. Сухое дерево вспыхнуло моментально. Тушили пожарные, помогали сельчане, семь часов боролись с огнем. Спасти удалось практически всю храмовую и богослужебную утварь, но сама церковь сгорела полностью.

Сейчас от деревянной церкви практически ничего не осталось, только обуглившиеся бревна. А ведь это был великолепный образец деревянной храмовой архитектуры, построенный в 1906 и открытый в 1912 году. Церковь Покрова Божией Матери называли «спрятанной жемчужиной». Наверное потому, что добраться сюда непросто – либо на лодке по Енисею, либо по закрытому тоннелю под Енисеем (он ведет из Железногорска).

генеральный директор ГХК Дмитрий Колупаев и настоятель собора Михаила Архангела протоиерей Роман Нещерет. Фото: Собор Архистратига Божия Михаила г. Железногорск

В 2011 году Железногорский горно-химический комбинат помог отреставрировать храм, если можно так сказать, взял над ним шефство. Когда стало известно о пожаре, днем 21 июня генеральный директор ГХК Дмитрий Колупаев и настоятель собора Михаила Архангела протоиерей Роман Нещерет (кафедральный собор Железногорска) приехали в Большой Балчуг. Обсудили дальнейшие действия.

Решено, что предприятие поможет ликвидировать последствия пожара, потом жители села проведут субботник и наведут порядок на территории бывшего храма. Но после этого намоленное освященное место пустым не останется. Здесь собираются возвести памятную часовню с алтарем. ГКХ готово оказать поддержку финансированием, техникой. Но по традиции стройка религиозного сооружения должна стать народной, в которой сможет принять участие любой желающий.

Ну, а пока для богослужений жителей Большого Балчуга в здании рядом, которое удалось отстоять от огня, обустроили временную молитвенную комнату. В ней можно провести не только молебен или прочитать акафист, но и отслужить полноценную Божественную литургию.

Временная молитвенная комната. Фото: Собор Архистратига Божия Михаила г. Железногорск

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