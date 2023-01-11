Полиция обещает миллион рублей за помощь в поимке убийцы девочки из Железногорска Фото: Мария ЛЕНЦ

МВД по Красноярскому краю пообещали 1 миллион рублей за помощь в поимке убийцы 16-летней девочки из Железногорска. Об этом на пресс-конференции сообщил глава регионального Главка Александр Речицкий.

Чтобы сообщить информацию, достаточно просто позвонить по номеру «02». Если данные помогут выйти на след преступника, вы получите деньги.

Резонансное убийство произошло летом прошлого года в Железногорске под Красноярском. В ночь на 31 июля 16-летняя Даша (имя изменено) отправилась праздновать День города. Утром 1 августа, когда девушка не вернулась домой, ее бабушка обратилась в полицию. Тело школьницы обнаружили у берега озера вечером 2 августа.

Следователи завели уголовное дело, но найти убийцу сразу не удалось. Было известно, что гулять Даша ушла с подругами, но девушки поругались с Дашей и ушли, оставив ее на берегу озера одну. Как развивались события дальше – загадка.

Позднее были опубликованы голосовые сообщения, которые девушка незадолго до смерти отправляла своему приятелю. В них она жаловалась на депрессию и говорила, что не хочет жить. Чтобы установить подозреваемого у мужчин из Железногорска берут образцы ДНК.

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