В Красноярске началось финальное заседание суда над Костей Канским
Фото: Мария ЛЕНЦ
11 января в Красноярском краевом суде началось последнее заседание по делу Константина Найбауэра (Кости Канского), во время которого ему вынесут приговор. Напомним, что 57-летнего мужчина обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.
На заседание Канский явился в худи и медицинской маске. С тростью. Проходя мимо журналистов он замахнулся со словами:
- Я вам сейчас бошки поразобью! Иди <подальше> отсюда!
Напомним, что прокурор Красноярского края Роман Тютюник запросил для Канского 8 лет колонии строгого режима. Суд присяжных со второй попытки признал его виновным и не заслуживающим снисхождения.
Напомним, что от момента задержания Найбауэра до финального заседания прошло более трех лет. Его взяли в собственном загородном коттедже еще в октябре 2019 года.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Летом 2021 года присяжные неожиданно для общественности вынесли оправдательный вердикт. Но прокуратура направила апелляцию, которая сработала. Дело было направлено на новое разбирательство.
Фото: Мария ЛЕНЦ
По версии следствия, с 1997 года Найбауэр находится в статусе «вора в законе». Свое положение в преступной иерархии он использовал для руководства преступной деятельности в крае.
СПРАВКА «КП»
Константин Найбауэр родился 2 ноября 1965 года, впервые осужден в 1982 году Абанским судом за угон автомобиля. Коронован в Москве зимой 2000 года. Последнее задержание также проходило Москве, в 2014 году - тогда его взяли за вымогательство (ст.163 УК России) и этапировали в Красноярск авиарейсом.
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