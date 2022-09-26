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Общество26 сентября 2022 12:34

В Красноярске торжественно проводили мобилизованных мужчин

Уезжающим призывникам устроили проводы с оркестром на вокзале
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске отправили в учебные пункты часть мобилизованных мужчин. Проводы красноярцев на фронт сегодня состоялись на городском Ж/Д вокзале. Как родные и друзья провожали мобилизованных запечатлел корреспондент «КП – Красноярск».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Проводы красноярцев прошли торжественно: прямо на платформу перед поездом прибыл военный оркестр. Песни пели и сами призывники, уже одетые в военную форму и тельняшки. Некоторые провожающие не могли сдержать слез, но в целом, атмосфера на платформе была воодушевляющей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Отметим, что в зону СВО отправляются красноярцы, которые ранее уже служили в вооруженных силах и имеют боевой опыт. Всех ошибочно мобилизованных граждан, не подходящих под эти параметры, губернатор Александр Усс уже приказал вернуть домой с извинениями.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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