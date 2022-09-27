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Богатый на события сентябрь подходит к концу. Он принес немало событий, в том числе и масштабных, но впереди второй осенний месяц. Рассказываем, что ждет красноярцев в октябре 2022 года.

Завершение работ по подключению мэппинг-подсветки в Красноярске

Еще в августе часть домов Красноярске подключили к мэппинг-подсветке. Она работает на Красной Армии, 121 и Киренского, 29,33, 35. Однако в мэрии сообщают, что подобное освещение планируется на 28 домах.

Работы будут завершены до 15 октября. Запускать подсветку будут по вечерам, ориентировочно в 20:15 часов.

В Красноярске состоится концерт певца SHAMAN’а

Концерт автора хита «Я русский» певца SHAMAN в Красноярске 2022 состоится 11 октября. 22 июня SHAMAN закрепил свой звездный статус хитом «Я русский», который взорвал чарты. На данный момент клип на песню собрал в социальных сетях 35 миллионов просмотров.

Откроется движение на новой развязке Николаевского моста

Открыть новую развязку планируется в середине октября. Сейчас работы завершены более чем на 70%. Одновременно с этим идет модернизация уже существующей дороги от Киренского до Дачной, 28. Ее главной задачей является соединить новую развязку к улично-дорожной сети Студгородка.

Изменится схема движения на Биатлонной в Октябрьском районе

11 октября в районе здания на Свободном, 82А установят дорожный знак «Направления движения по полосам». При движении с кольца в сторону Свободного водители смогут поворачивать с двух полос.

На экскурсии в Красноярском крае бесплатно могут отправиться 3 тысячи человек

Региональное агентство по туризму подвело итоги на предоставление грантов на бесплатные экскурсии. Ими могут воспользоваться дети, люди от 14 до 35 лет, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны боевых действий и так далее. Список экскурсий можно посмотреть здесь.