Концерт автора хита «Я русский» певца SHAMAN в Красноярске 2022: дата, стоимость билетов, места Фото: Михаил ФРОЛОВ

Концерт автора хита «Я русский» певца SHAMAN в Красноярске 2022 состоится 11 октября. Билеты на выступление исполнителя уже практически раскуплены.

Настоящее имя SHAMAN’а Ярослав Дронов. Молодому человеку 30 лет – он родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области. По псевдонимом SHAMAN певец выступает с 2020 года, по его словам такое сценическое имя дали поклонники. Имеет три музыкальных образования, включая знаменитую «Гнесинку». Разведен, есть 8-летняя дочь.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

SHAMAN добился признания слушателей в начале 2022 года благодаря интернету. 23 февраля его трэк «Встанем» попал в тренды соцсетей. С этого момента и началась история успеха исполнителя. 22 июня SHAMAN закрепил свой звездный статус хитом «Я русский», который взорвал чарты. На данный момент клип на песню собрал в социальных сетях 35 миллионов просмотров.

Все это сделало SHAMAN’а одним из самых востребованных поп-исполнителей. До конца года у певца запланирован масштабный гастрольный тур по более 100 городам России. Посетит новая звезда сцены и Красноярск.

Когда и где состоится концерт певца SHAMAN в Красноярске 2022

SHAMAN выступит в Красноярске в 19:00 часов 11 октября 2022 года. Место проведения концерта: Гранд-холл «Сибирь», улица Авиаторов, 19.

Стоимость билетов – 4 тысяч рублей. На момент написания статьи остались доступны лишь 2 билета в партере. В рассрочку билеты можно приобрести по цене от 4 720 тысяч рублей.