Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске начали использовать мэппинг-подсветку на жилых домах в Октябрьском районе. Об этом сообщают в городской администрации.

- на фасадном торце дома на Красной Армии, 121 показывают проекцию художника Андрея Поздеева;

- на домах по Киренского, 29, 33 и 35 появились проекции Василия Сурикова. Фасады двух первых домов украсили голограммы картины «Взятие снежного городка», на третьем – автопортрет художника;

Изображения транслируются с помощью оборудования по технологии слайд-мэппинга, которое позволяет проецировать практически любые фигуры на любых поверхностях. Причем, жителям домов такая подсветка не мешает, так как лишний свет удаляется еще на этапе создания проекции.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В мэрии сообщают, что подобное освещение планируется на 28 домах. Работы будут завершены до 15 октября.