Есть положительная динамика: у медведя Диксона появилась чувствительность в задних лапах

Раз есть положительная динамика, то стоит не терять веры и просто набраться терпения. Фото: Светлана Радионова

Чувствительность стала возвращаться к задним лапам медведя Диксона, которого израненным нашли на севере Красноярского края и отправили в Московский зоопарк. Там животного выхаживают опытные ветеринары.

12 сентября спасенного в Красноярского края медведя Диксона осмотрел невролог и пришел к неутешительному выводу – хищник никогда не сможет встать на четыре лапы. Но врачи не теряют надежды, стараются реабилитировать животное, и, кажется, им это удается.

— Ветврачи регулярно проводят с медведем тренинг на проверку рефлексов и чувствительности: щеточкой щекочут неподвижные лапы. И на последнем тренинге Диксон реагировал ими уже гораздо активнее. По оценкам зоологов, это может быть поверхностная чувствительность, поскольку глубокая - болевая - у него ещё не появилась. Врачи подчеркивают, что быстрых результатов ждать не приходится, ведь у медведя спинальный шок, — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что раз есть положительная динамика, то стоит не терять веры и просто набраться терпения.

У Диксона отличный аппетит, он питается курицей, рыбой и овощами. Стул у животного тоже нормальный, правда пока специалисты не смогли определить, контролируемый он или нет.

Напомним, 5 сентября молодого полярного медведя при смерти нашли на окраине Диксона. Раненый зверь лежал на спине среди мусора и едва дышал. Прибывшие на место ветеринары и экологи откачали животное и транзитом через Норильск доставили в Москву.

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