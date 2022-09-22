Что делать, если не дали отопление в Красноярске в 2022 году: телефоны «горячих линий», инструкция, причины Фото: Мария ЛЕНЦ

Отопительный сезон в Красноярске начался 19 сентября, в большинство квартир тепло уже поступило, но часть горожан тепла от своих батарей не почувствовала. Рассказываем, что делать, если не дали отопление в Красноярске в 2022 году.

Почему дома не потеплело после начала отопительного сезона в Красноярске 2022

В мэрии Красноярска поясняют, что скорость появления тепла в жилищах зависит не только от скорости открытия задвижек. Многое зависит от количества бригад слесарей, работающих на конкретных участках.

Кроме того, после открытия задвижек начинается отладка систем теплоснабжения. Поэтому на то, чтобы параметры пришли в норму обычно необходимо несколько дней. Окончательно потеплеть во всех квартирах должно через 10 дней после запуска отопления – то есть крайний срок 29 сентября.

Так же проблема может быть в следующем:

- Завоздушенные стояки;

- Ремонт сетей в доме или аварийные ситуации;

- Система подачи отопления в дом не вышла на максимум.

Куда обращаться, если не дали отопление в Красноярске 2022: номера горячих линий

Если время прошло, а дома все так же холодно, необходимо обратиться в свои УК или ТСЖ. Если же проблема не решается, то необходимо звонить в «005».

В каждом районе Красноярска мэрия открыла номера горячие линии по отоплению:

- Центральный район – 227 38 76

- Октябрьский район – 247-01-37

- Железнодорожный район – 221-20-64

- Советский район – 220-06-33

- Свердловский район – 261-18-33

- Кировский район – 222-37-27, 222-37-08

- Ленинский район – 264-16-73.

Отметим, что 23 сентября обращения красноярцев будут принимать главы районов. Также для красноярцев работает краевой номер по вопросам ЖКХ:

- 8-800-333-70-07;

- +7(391)273-03-00 (в городском формате);

Звонки принимаются в будние дни с 09:00 до 20:00 часов.

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