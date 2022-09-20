Задержанный в Канске поджигатель признался следователю, почему хотел расправиться с бывшей сожительницей. Фото: соцсети

Этой ночью в Канске произошел пожар в общежитии в Северо-западном районе города. Выгорела целая комната, ничего не осталось. 29-летняя женщина подхватила полуторагодовалого малыша и в чем была выскочила из дома, благодаря этому они остались невредимы. А вот живший вместе с ней мужчина сильно обгорел и теперь за его жизнь борются врачи – у парня 90% ожогов тела.

Появилось видео допроса человека, который причастен к этому преступлению. Как оказалось, пожар – дело рук пьяного ревнивца, бывшего сожителя молодой женщины. С ним они расстались четыре месяца назад, а он продолжал терроризировать ее, угрожать. И исполнил свою угрозу. Накануне набрался алкоголем, прихватил бутылку с бензином и приехал чинить расправу. Все подробности он рассказал у следователя:

- Я проживал в общежитии с супругой, когда она мне сказала, что встречается с другим парнем. Я набрал бутылку бензина и сказал ей: «Извини, но я приеду и я буду вас просто жечь»… Получается как: я плюснул бензином… получается, и он загорелся, и я обгорел.

Поджигатель показывает свои руки, полностью забинтованные кисти. Сейчас на него завели уголовное дело завели по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью, двух и более лиц, в том числе малолетнего».

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