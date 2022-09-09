В Эвенкийском районе вертолет МИ-8 совершил вынужденную посадку из-за неисправного двигателя

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В Эвенкийском районе 9 сентября из-за неисправности одного из двигателей вынужденную посадку совершил вертолет МИ-8 с 13 пассажирами и 3 членами экипажа на борту. Как сообщили в пресс-службе СК на транспорте, пострадавших, к счастью нет.

Поломка обнаружилась во время полета, командир принял решение о вынужденной посадке.

Сейчас ведомство проводит доследственную проверку по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Пока неизвестно, что послужило причиной неисправности одного из двигателей. Следователи выясняют, поломка произошла во время полета или вертолет вылетел с неисправностями. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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