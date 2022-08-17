Прокуратура устанавливает причины, по которым вертолет красноярского депутата оказался в реке

Прокуратура проводит проверку по факту утонувшего в Мане вертолета красноярского депутата. Фото: прокуратура края

После того, как недалеко от Красноярска в реке были обнаружены обломки вертолета, транспортная прокуратура начала проверку. Владелец установлен, так что главный вопрос сейчас – как крылатая машина оказалась в воде.

Напомним, по предварительной версии сотрудники полиции проводили на Мане рейд – разыскивали рыбаков-браконьеров. И в понедельник 15 августа обнаружили в воде металлическую конструкцию (территориально в Березовском районе). Подплыли ближе и стало понятно – небольшой вертолет, в котором могут поместиться не более четырех человек. Но слишком уж какой-то он помятый: хвоста и винтов нет, носовой части нет… в общем, одни кожаные седушки среди погнутых металлических рам. Это первое впечатление, которое появляется после увиденного.

Как подтвердили «Комсомольской правде»-Красноярск в краевой прокуратуре, предварительно вертолет оказался в воде 14 августа и это Robinson R44. Собственника удалось установить быстро – вертолет имеет отношение к агрохолдингу Goldman Group (им владеет предприниматель и депутат краевого парламента Роман Гольдман).

Пострадавшие отсутствуют, это хорошо. И все же: почему гелиокоптер в Мане? Есть версия, что якобы из-за непогоды пилот отказался лететь на нем с таежной заимки. И якобы решили машину отправить на плоту, но он перевернулся и оказался в воде. Пытались вытянуть его на тросах…

И тут масса вопросов: почему не переждали непогоду на заимке? Какая была надобность вот так экстренно везти «Робинсон» на плоту? Куда его везли? Да еще по реке, которая сильно обмелела – местами более чем наполовину. Смотрите сами на фото – там же по колено! В общем, кто-то что-то явно не договаривает, так что ждем результатов официальной проверки.

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