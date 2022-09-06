В Красноярске женщина сымитировала роды, чтобы получить материнский капитал

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Она сообщила, что малыш появился на свет в домашних условиях, а её ложь подтвердила знакомая

В Красноярске 46-летняя женщина сымитировала рождение ребенка, чтобы получить материнский капитал. Как рассказали в пресс-службе МВД, жительница города сообщила в МФЦ, что её малыш появился на свет в домашних условиях, а в качестве доказательств привела «свидетельницу» сего события – 59-летнюю знакомую – которая все это подтвердила.

Получив свидетельство о рождении, лжемать обратилась в Пенсионный фонд за материнским капиталом. Получив сертификат на 450 000 рублей, она обналичила его незаконным путем. И вместе с подельницей потратила деньги на собственные нужды.

Пока неизвестно, каким образом выявился обман. То ли кто-то заподозрил подлог и написал заявление, то ли другим образом.

В полиции было заведено уголовное дело, следователи выяснили, что идею о фиктивных родах и обналичивании средств материнского капитала 46-летней «родительнице» предложила 59-летняя «свидетельница» рождения малыша.

Суд рассмотрел материалы уголовного дела и признал мошенниц виновными. Лжемать получила 2 года условно, а её знакомая – 1 год и 8 месяцев условного срока.

История, на самом деле, удивительная. О подобных случаях в разных регионах страны сообщается примерно два – три раза в месяц, - это только то, что пресс-службы считают интересным, и доносят дол СМИ. Значит, уголовных дел намного больше. А не выявленных эпизодов – и подавно! И хотя периодически депутаты звучат инициативы – внести изменения в законодательство, практических шагов до сих пор не предпринималось. И до сих пор, согласно закону, во все материнские права может вступить женщина не только со справкой из родильного дома, но и простым подтверждением свидетеля – «да, родила». Подробнее об этом – в комментарии эксперта.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Свидетель – и все?

Николай Алмаев, адвокат:

- Такие случаи – это несовершенство закона. Для того, чтобы зарегистрировать ребенка, родившегося вне медицинской организации, к примеру, дома, достаточно только заявление от матери и свидетеля. Даже самого ребенка «предъявлять» не нужно. Сделать это можно в ЗАГСе в течение первого года жизни, затем только через суд. Нюанс еще и в том, что у сотрудников ЗАГСа нет полномочий по проверке достоверности этого факта. Регистрация новорожденного носит заявительный характер. Заявление принимается сотрудником априори как достоверное. Нет службы, которая бы действительно проверила – родился ребенок или нет. Пришла мама и свидетель – значит, будет выдан документ о рождении. И проблема в том, что даже способов то проверить, действительно ли у этой женщины появился на свет малыш. Требовать дополнительные документы ЗАГС – какое-либо заключение от медиков – не в праве, и это четко указано в законе. Да и какое медицинское заключение о родах может быть, если мать вправе получить документы в течение года после рождения?

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