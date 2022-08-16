В Мане утонул вертолет красноярского депутата. Фото: Проспект Мира

В реке Мана, под Красноярском, обнаружили вертолет Robinson 44. Об этом сообщает «Проспект Мира».

Выяснилось, что воздушное судно имеет отношение к агрохолдингу Goldman Group предпринимателя и депутата краевого парламента Романа Гольдмана.

Инцидент произошел 14 августа. Вертолет перевернулся во время перевозки на плоту из-за сильного ветра. Его пытались вытянуть на тросах, но летательный аппарат повредился. Сейчас обломки вертолета демонтируют.