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Происшествия16 августа 2022 6:21

В Мане утонул вертолет красноярского депутата

Обломки воздушного судна обнаружили посреди реки
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Мане утонул вертолет красноярского депутата. Фото: Проспект Мира

В Мане утонул вертолет красноярского депутата. Фото: Проспект Мира

В реке Мана, под Красноярском, обнаружили вертолет Robinson 44. Об этом сообщает «Проспект Мира».

Выяснилось, что воздушное судно имеет отношение к агрохолдингу Goldman Group предпринимателя и депутата краевого парламента Романа Гольдмана.

Инцидент произошел 14 августа. Вертолет перевернулся во время перевозки на плоту из-за сильного ветра. Его пытались вытянуть на тросах, но летательный аппарат повредился. Сейчас обломки вертолета демонтируют.