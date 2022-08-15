Жительница Красноярска приняла незнакомого мужчину в подъезде за маньяка. Фото: пресс-служба полиции города

Помните, на минувшей неделе появилась информация о том, что якобы в Ленинском районе неизвестный в подъезде нападает на девушек и начинает их душить? Об этом сообщили сразу несколько красноярских групп во ВКонтакте. Посты были анонимные, но адрес указан конкретный – Красраб, 63а. И хотя никаких заявлений от потерпевших не поступало в полицию, правоохранители начали проверку. Участковые опросили жителей дома.

Удалось установить, что на самом деле никакого душителя не было. А история была такая:

- 60-летняя женщина 8 августа около 6 утра зашла в подъезд со своей собакой и увидела на лестничной площадке мужчину, который проследовал за ней. Это насторожило красноярку, она напугала незнакомца собакой, после чего он убежал. Каких-либо противоправных действий мужчина не совершал, телесных повреждений не причинял и угроз не высказывал. Женщина поделилась историей со своей 56-летней соседкой, та, в свою очередь, рассказала об этом 17-летней девушке, которая живет в том же доме. Девушка проявила бдительность и разместила информацию в социальной сети, чтобы предупредить о возможной опасности других жильцов, - рассказали в пресс-службе полиции города.

И все же в этой истории есть своя польза. Полицейские провели профилактические беседы с жителями и рассказали о правилах личной безопасности и сохранности своего имущества. 17-летняя девушка, конечно, сгустила краски в соцсетях, нагнала страху. Но ведь мы не знаем, кто был тот мужчина – вдруг у него и в самом деле были плохие намерения? Иначе зачем ему стоять в чужом подъезде в шесть утра?

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