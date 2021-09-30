История о том, что в Хакасии школьница отбилась от маньяка ключами, оказалась ложью Фото: Мария ЛЕНЦ

С утра 30 сентября в социальных сетях появилась ориентировка, похожая на те, какие составляют в полиции. А в ней написано, что 28 сентября некий мужчина напал на малолетнюю девочку и едва не увез ее в иномарке. Произошло это якобы недалеко от детского сада на улице Стофато, около 19 часов. Но девочка оказала отчаянное сопротивление и ключами от квартиры отбилась от нападавшего.

Реакция подписчиков была предсказуемая, самое цензурное выражение звучало как «на кол его». Людской гнев можно понять – им страшно представить, если подобное произойдет с их детьми.

Однако что-то смутило в этой ориентировке. Сначала дата составления, потом путаница в адресах. Наконец, слишком уж подробное описание примет предполагаемого похитителя. То есть представьте: 19 часов вечера сейчас – это почти сумерки. Девочка кричала, барахталась, отбивалась ключами от рослого детины в 1,8 метра и с отвисшим животом. И при этом сумела разглядеть такие мелкие детали, как шрам на пальце похитителя и родинку за ухом? И даже определила марку машины с годом выпуска? И так подробно описала черты лица, что фоторобот получился очень достоверным, почти как черно-белое фото.

Что-то тут не так, не находите?

Запущенная в соцсетях ориентировка наделала много шума

Звонок в пресс-службу полиции Хакасии – там «Комсомольской правде»-Красноярск сразу ответили:

- Нет, ориентировка точно не наша. Наши сотрудники ее не составляли. Да, о данном факте нам известно, проводится проверка.

В следкоме ответ аналогичный: информация о нападении к ним поступала. Но подтвердить ее до конца проверки невозможно.

И вот в конце дня все стало понятным. Покушение на ребенка оказалось фейком. Девочку вместе с родителями пригласили на беседу. Кстати, ей 12 лет (в ориентировке возраст не указывался). И она призналась, что в школе получила плохие отметки, боялась рассказать о них дома. Решила как-то отвлечь родителей, чтобы они не спрашивали про учебу, вот и придумала всю эту историю. Наверняка рассчитывала, что родители ее пожалеют и успокоятся. Но папа – правильный папа – направился в полицию и написал заявление.

Правда, до сих пор доподлинно неизвестно, кто все-таки составлял ориентировку. Это не полицейские, мы уже выяснили. Впрочем, сейчас это уже не имеет значения.

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