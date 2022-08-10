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Происшествия10 августа 2022 6:46

В Красноярске полиция проверяет информацию о нападении на девушек в подъезде

Две жительницы Ленинского района пожаловались, что на них в подъезде напал незнакомец и пытался задушить
Источник:kp.ru
Красноярские полицейские проверяют информацию о нападении на девушек в подъезде дома на Красноярском рабочем, 63А

Красноярские полицейские проверяют информацию о нападении на девушек в подъезде дома на Красноярском рабочем, 63А

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские проверяют информацию о нападении на девушек в подъезде дома в Ленинском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю

10 августа 2022 в нескольких красноярских группах ВКонтакте появились анонимные посты, в которых жительницы дома на улице Красноярский рабочий, 63А предупреждали девушек быть бдительными, потому что в этом доме, по их словам, живет мужчина, который заходит в подъезд за девушками и начинает их душить. К слову, в комментариях к посту девушек призывали обратиться в полицию, а не писать в городские паблики.

В полиции рассказали, что от жителей этого дома не поступало никаких сообщений о подобных случаях. Сейчас проводится проверка и опрос жителей дома. Также, в ГУ МВД просят позвонить по телефону 8 (391) 262-11-77 всех, кто столкнулся с этим мужчиной.