«В меня пнули чашку с горящим бензином»: мальчик с 85% ожогами тела провел 14 лет в больнице и вырос врачом

Мальчик с 85% ожогами тела провел почти 14 лет в больнице и вырос врачом. Фото: красноярская краевая клиническая больница.

Мальчик с 85% ожогами тела провел почти 14 лет в красноярской краевой больнице – фактически вырос там – и решил стать врачом. Из благодарности за то, что выжил. Нетривиальную историю Мирлана Т. рассказали врачи. Подробности - в материале «КП – Красноярск».

Все случилось в Иланске Красноярского края 23 мая 2009 года, этот день 24-летний мужчина помнит до сих пор. Тогда он заканчивал четвертый класс. Как все пацаны, ждал лета. И в один из погожих дней пошел погулять с приятелями.

- Нас было трое, - вспоминает Мирлан. – Мы с друзьями нашли чашку с бензином и захотели проверить, что это. Давай поджигать, а сидели совсем близко. Бензин вспыхнул, и парень, который сидел напротив, наверное от испуга, отопнул чашку. Все попало в меня. Никто больше не пострадал. А у меня 85% ожогов тела.

Детская шалость чуть было не стоила мальчишке жизни. Выкарабкался каким-то чудом. Фото красноярская краевая клиническая больница.

Невыносимая боль, шок, он горел заживо. А очнулся уже в палате, в реанимации краевой больницы Красноярска.

- Там я провел два месяца, врачи боролись замою жизнь. И победили. Потом меня перевели в общую, это еще месяц. А после выписки возвращался в больницу каждое лето – на лечение.

Это продолжалось в течение 14 лет! Мирлану сделали около 40 операций (они продолжаются до сих пор). Нужна была реконструкция тела, ведь дети растут, а рубцы от ожогов нет.

- Пациент был доставлен с термическими травмами, он тогда учился в 4 классе,- поясняет хирург ожогового отделения Иван Владимиров. – С тех пор у него эти проблемы – растет тело, все меняется, тянется. Ему проводится множество операций, абсолютно бесплатно – в краевой больнице. Нам удалось полностью устранить контрактуру (ограничение движений – прим.ред.) шеи, суставов. Сейчас мы взялись за живот – должны иссечь трофическую язву и постараться выкинуть рубцовый массив тканей, восстановив его здоровыми.

Мужчина признается: за 14 лет в краевой эти стены и эти люди, что спасали и растили его, стали родными. Захотел быть таким же, помогать пациентам.

- После Иланска, где все произошло, мы переехали в Иркутскую область, я окончил 11 класс. Куда поступать? Вопроса уже не было. К тому моменту я реально «заболел» медициной. Во мне как будто проснулось чувство долга. И я пошел по этой линии – сначала отучился на медбрата, три года. Сейчас на третьем курсе университета – учусь на педиатра, работаю в детской хирургии. Врачи для меня – вторые родители. Поддерживали, когда не оставалось сил ни на что, даже жить. И теперь я хочу стать таким, как они…

За помощь в подготовке публикации «КП – Красноярск» выражает благодарность красноярской краевой клинической больнице.

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