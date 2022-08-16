«Я как супергерой, призрачный гонщик, горел весь»: мальчик с 85% ожогами тела провел почти 14 лет в больнице и вырос врачом

Мирлан провел в красноярской краевой больнице почти 14 лет и решил стать врачом. Фото предоставлено героем публикации.

- Вы не поверите, но для меня врачи как вторые родители, а больница роднее дома, - признается Мирлан Туратбеков. Здесь он, мальчишка с 85% ожогами тела, чудом выжил. Фактически вырос – провел в красноярской краевой почти 14 лет! Прошел через 40 операций и больше 100 наркозов. А после решил стать врачом, из благодарности за то, что выкарабкался. Хотел отдать долг – другим. Удивительная история школьника, который выстоял, в эксклюзивном материале «Комсомолки».

Живой факел

Все случилось в Иланске Красноярского края 23 мая 2009-го, этот день Мирлан помнит до сих пор. Ему 10, позади четвертый класс, скоро каникулы. В один из погожих дней пошел погулять с приятелями, соседскими ребятами.

- Мальчишкам интересно все. Около девятиэтажек мы заметили склянку с бензином, там было литра два. Видимо, оставили после того, как подравняли косилкой газон. Решено – уносим с собой. Надо же проверить, что это. У моего товарища был частный дом, мы собрались во дворе. Давай поджигать, а сидели совсем близко - на корточках. Бензин вспыхнул! Парень, который был напротив, от испуга, отпнул склянку. И все полетело в меня. Попало куда-то в районе груди. Я начал гореть.

Детская шалость привела к тяжелым последствиям. Фото предоставлено героем публикации.

Несколько секунд, и ребенок превратился в живой факел. Полыхало все – футболка, спортивная кофта, джинсы. Мирлан слышал, как одежда на нем трещала от огня.

Пацаны пытались тушить его из лейки, но бесполезно. Вдруг их осенило: во дворе стоит бочка с водой! Мальчик прыгнул туда, и пламя потухло.

- Все это до сих пор перед глазами. Больно было очень, шок. Я перепугался, кричал. Прибежала соседка. Вызвали скорую, она приехала через 10 минут. Поставили обезболивающее, увезли. Больше не пострадал никто.

Учился жить заново

В больнице врачи развели руками: готовьтесь к худшему. Если у ребенка ожог тела 30%, мало шансов, что он выживет. А тут ситуация в три раза хуже…

- Всем было понятно: умрет. Но нам повезло, у папы есть знакомый хирург, он посоветовал: «Немедленно увози сына в Красноярск!». Вскоре меня вертолетом санавиации отправили в краевую больницу.

Уже потом Мирлану рассказали, он долго пролежал в коме. Два месяца был в реанимации, между жизнью и смертью, на ИВЛ. Перенес больше десяти операций. А затем случилось невероятное: несмотря на приговор медиков, мальчишка пошел на поправку.

- Когда смог дышать сам, какими они были вкусными, эти первые глотки воздуха! Незабываемо… Ради первых шагов встал на ходунки. Было больно, из ран сочилась кровь, на полу по коридору за мной тянулся след. Но я шел. Вообще заново учился делать все. Сперва даже пил из трубочки, не мог держать чашку – саднило руки. С них брали кожу для пересадки, чтобы быстрее заживали глубокие раны. Когда не хватало, меня брили налысо, чтобы взять лоскуты с головы. И то было недостаточно. Тогда донором стал отец: у него брали кожу с ног. Но, увы, хватило только на месяц, потом мой организм ее отторг.

Мирлан пережил больше 40 операций и 100 наркозов. Фото предоставлено героем публикации.

После выписки восстановиться помог спорт. На боевые искусства ходить было опасно. Так что подался в конькобежный, шорт-трек.

- Я же долго лежал, все атрофировалось, колени не сгибались вообще. А тут – коньки. Перед тренировкой ноги мне, как чулками, перематывали бинтами. Пройдусь метров пять, а они уже красные от крови.

Дети растут, а рубцы нет

И каждое лето он возвращался в больницу – на лечение. Это продолжалось практически 14 лет! Мирлану сделали больше 40 операций (они идут до сих пор). Нужна была реконструкция тела, ведь дети растут, а рубцы от ожогов нет.

- Пациент был доставлен с термическими травмами, он тогда учился в четвертом классе,- поясняет хирург ожогового отделения Иван Владимиров. – С тех пор у него эти проблемы – растет тело, все меняется, тянется. Ему проводится множество операций, абсолютно бесплатно – в краевой больнице. Нам удалось полностью устранить контрактуру (ограничение движений – прим.ред.) шеи, суставов. Взялись за живот – должны иссечь трофическую язву и постараться выкинуть рубцовый массив тканей, восстановив его здоровыми.

Мужчина откровенничает: за 13 лет в краевой эти стены и эти люди, что спасали и растили его, стали родными. Особенно Мирлан признателен лечащему врачу – Вячеславу Владимировичу Ластовскому. Захотел быть, как он, помогать людям.

После школы парень пошел в медицинский колледж, а потом и в институт. Фото предоставлено героем публикации.

- После Иланска, где все произошло, мы переехали в Иркутскую область, я окончил школу. Куда поступать? Вопроса уже не было. К тому моменту я реально «заболел» медициной. Во мне как будто проснулось чувство долга. И я пошел по этой линии – сначала три года отучился на медбрата в колледже. Потом проработал год в роддоме. А сейчас на третьем курсе университета – учусь на педиатра и тружусь в детской нейрохирургии. Врачи для меня – вторые родители. Поддерживали, когда не оставалось сил ни на что. И теперь я хочу стать таким, как они…

Отдает долг - другим

- Когда ты в медицине, особенно жалеть себя некогда. До 18 лет стеснялся – надевал водолазки с длинными рукавами, прятал шрамы. Но со временем прошло. Проснулась харизма, и все это стало безразлично. Даже подшучиваешь над собой. Дети-пациенты, с которыми я работаю, меня спрашивают: «Что с тобой случилось?!». – Я как супергерой, призрачный гонщик, весь горел!

Год проработал в ковидном госпитале. Фото предоставлено героем публикации.

Меж тем, сталкиваться приходится со всяким. Во время пандемии Мирлан пошел в ковидный госпиталь. Был на «передовой».

- Это жестче, чем реанимация. Помню, лежала у нас женщина с 95% поражением легких. Ей лет 35. Как бывало: пациент с 50% поражения сляжет, впадет в апатию. И, в конце концов, умирает. Но эта, знаете, духом не падала. Слушала врачей, четко все выполняла, ухаживала за собой. И, представляете, выжила!

А что поразило его в роддоме. Там были малыши даже весом в 500 граммов, с пороком сердца. Но в них верили. Родители приходили каждый день, разговаривали, были рядом. И удивительно: казалось бы, безнадежный ребенок это чувствовал. А через пару месяцев шел на поправку.

Чудом выживший, он обожает путешествовать, открывать для себя мир. Фото предоставлено героем публикации.

- Значит, самое важное – желание, настрой. Операции, шрамы, рубцы – все это не главное. У меня есть мое дело, друзья, девушка. Года через три, когда окончу ординатуру, можно жениться. Люблю свою работу, пишу стихи. Еще мне всегда не сидится на месте. Постоянно в походах, на природе. Занимаюсь спортом, успел даже поработать тренером в зале. Есть хорошая фраза: по течению плывет только мертвая рыба, а живая против. Вот и пытаюсь не падать духом.

Так что спасибо врачам. Он не поведет!

Если отдых, то только активный! На фото Мирлан на Байкале. Фото предоставлено героем публикации.

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