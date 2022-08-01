Видео, которое может спасти жизнь: спасатель рассказал, что делать, если встретил медведя в лесу

Что делать при встрече с хозяином тайги на его территории, рассказал спасатель. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Как быть, если в лесу столкнулся с медведем? Что делать при встрече с хозяином тайги на его территории, разъяснил спасатель 1-го класса Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Калашников. Его видеорассказ публикует «КП – Красноярск».

Приводим его целиком:

- К путешествию, в котором возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться очень тщательно. Возьмите с собой сигнальные средства. Пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшфейер.

Если вы встретитесь с медведем, главное – не паниковать, никуда не бежать. Если вы в большой компании, желательно сразу сбиться в кучу, для того, чтобы дать понять, что вы в выигрышной позиции. Дальше начинайте шуметь, свистеть, хлопать. Обычно хищные животные реагируют на это так – отворачиваются и уходят.

Любопытные мишки – годовалые, двухлетки – как правило, свистков не пугаются, а наоборот, подходят к вам. Поэтому в таких случаях помогают огни или дым. На них животные реагируют и ретируются. Просто молодые животные ведут себя несколько иначе. Мы называем это – весело. Они встают на задние лапы, поднимают передние, как будто они вам машут. В глазах – любопытный блеск. Смело устремляются вам навстречу, так походкой, будто играючи. Создается впечатление, будто у него мирные намерения, просто хочет познакомиться.

Так ведут себя, повторюсь, молодые медвежата. А взрослые действуют по-другому. Медведь ложится, прижимает уши, выражение глаз совершенно иное. Двигается, так сказать, потаенно. Здесь уже нужно насторожиться. Учтите, если что, вы от него не убежите.

Молодые и зрелые медведи ведут себя по-разному. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Постарайтесь взять себя в руки, не пугаться. Это сделать очень трудно. Оглянитесь, может быть, рядом какой-нибудь камень или скала, на которую можно быстро забраться, чтобы показать: вы выше зверя.

Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где есть вероятность встречи с дикими зверями, рекомендуем иметь с собой свистки. Потому что, когда вы боитесь, свистнуть легче, чем крикнуть.

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