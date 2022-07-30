Житель Красноярского края рассказал, как вилами отбился от медведя в собственном дворе

Фото: "ЧП Канск"

Житель Канского района смог пережить нападение медведя на свой участок. Мужчина проживает в деревне Сухо-Ерша: сегодня к нему во двор пробрался медведь, который решил поживиться свиньями. Фермеру вторжение пришлось не по душе, и он схватился за вилы.

Мужчина смог отогнать медведя с помощью сельхозинструмента. Животное он не убил, но мишка убрался восвояси. Историю боевой сельчанин опубликовал в паблике «ЧП Канск», приложив в качестве доказательства фотографии побитых медведем свиней.

На фото заметно, что лесной гость успел травмировать когтями нескольких поросят. Фото еще одной пострадавшей свиньи мы замазали по этическим причинам - зрелище нелицеприятное. Неясно, успел ли медведь подкрепить свой голод, однако он, вероятно, может вновь попытать удачу в том же поселке.