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Происшествия30 июля 2022 12:25

Житель Красноярского края рассказал, как вилами отбился от медведя в собственном дворе

Животное решило поживиться свиньями на участке мужчины
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "ЧП Канск"

Фото: "ЧП Канск"

Житель Канского района смог пережить нападение медведя на свой участок. Мужчина проживает в деревне Сухо-Ерша: сегодня к нему во двор пробрался медведь, который решил поживиться свиньями. Фермеру вторжение пришлось не по душе, и он схватился за вилы.

Мужчина смог отогнать медведя с помощью сельхозинструмента. Животное он не убил, но мишка убрался восвояси. Историю боевой сельчанин опубликовал в паблике «ЧП Канск», приложив в качестве доказательства фотографии побитых медведем свиней.

На фото заметно, что лесной гость успел травмировать когтями нескольких поросят. Фото еще одной пострадавшей свиньи мы замазали по этическим причинам - зрелище нелицеприятное. Неясно, успел ли медведь подкрепить свой голод, однако он, вероятно, может вновь попытать удачу в том же поселке.

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