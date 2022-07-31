Под Красноярском 15-летняя девочка забеременела от 59-летнего экс-депутата Фото: Мария ЛЕНЦ

Шокирующая история произошла в поселке Емельяновского района, что в 16 километрах от Красноярска. 15-летняя местная жительница забеременела от 59-летнего экс-депутата Евгения Анкудинова. Об этом «КП-Красноярск» рассказал собственный источник.

Факт стал известен профильным службам еще в апреле текущего года, но до общественности информация дошла только сейчас. Анкудинов переехал в поселок в 2015 году, до этого он жил в Эвенкии, где трудился физруком в детском доме и трудился на благо народа в роли депутата.

После переезда в поселок Анкудинов вновь попытался сесть в депутатское кресло, но не выгорело. К тому моменту он стал безработным и после неудачи скучно жил в пригороде Красноярска.

Местные жители его особо не знали, хотя население составляет не больше 600 человек. Так или иначе, еще со времен учительской карьеры у Анкудинова остался навык общения с подростками. И не использовать его бывший преподаватель посчитал глупым решением. В итоге он познакомился с 15-летней девочкой.

В апреле 2022 года девушка с болями в животе попала к гинекологу. Осмотрев подростка, доктора поняла – девочка беременна. Да и срок немаленький – больше 3 месяцев. Каково же было удивление врача, правоохранителей и родителей, когда та призналась, что отцом является мужчина, который годится ей в дедушки. Более того, девочку не насиловали и не склоняли – все было по обоюдному согласию.

Анкудинов же отпираться не стал. Он признал, что соблазнил девочку. В его отношении завели уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Экс-депутату грозит до 4 лет лишения свободы. Неизвестно проверяется ли его жизнь в бытность физруком в эвенкийском детдоме.

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