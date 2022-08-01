Под Красноярском экс-депутат Анкудинов встречался с 15-летней девочкой два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История, произошедшая под Красноярском, где вскрылась запретная связь 59-летнего экс-депутата Евгения Анкудинова с 15-летней девочкой, прогремела на всю страну. Еще бы – школьница забеременела от человека, годящегося ей в дедушки, да еще и добровольно легла с ним в постель.

Ранее Анкудинов работал физруком в детдоме Ванавары, и продолжил свою преподавательскую деятельность после депутатской карьеры. Бывшие воспитанники и коллеги подозреваемого рассказали о личности Евгения Анкудинова.

Всегда был ловеласом

Вот, что рассказала бывшая ученица Анкудинова:

- Девочки никогда не жаловались. Я помню, мы в детском доме постоянно - «дядь Жень, дядь Жень», а он там - «Так, ну-ка мои хорошие...», но он с нами вообще нормально общался, поэтому я его помню только с хорошей стороны. Я когда эту новость узнала, я вообще в шоке была. Он даже концерт, помню, устраивал в клубе, на гитаре играл. Дядя Женя сам по себе прям активный был с детьми, да и с остальными тоже. Но у него уже было видно еще тогда, что он любит заглядываться на девочек, но дальше этого не заходило.

Девушка, однако, добавила, что Евгений был довольно любвеобильным мужчиной, и несмотря на семейный статус, не обременял себя, по слухам, соблюдением супружеской верности:

- Они плохо жили, он гулял на стороне. Всегда ловеласом был, как говорила моя бабушка – через него половина поселка прошла. Жена у него тоже нас учила, но когда они развелись – пропала. Двое детей у него – они уже взрослые, сейчас в Красноярске живут. Дядя Женя тоже вот в году 2015 уехал.

Со взрослыми женщинами отношения не получались

Приехав на новое место жительства – в Емельяновский район, Анкудинов попытался вновь сесть в депутатское кресло – не получилось. Тогда он некоторое время числился безработным, но уже в 2016 году устроился заведующим в местный клуб. Там он, кроме всего прочего, занимался организацией музыкальных концертов, работал с различными творческими коллективами. Именно в клубе он и познакомился с той самой 15-летней девочкой.

С взрослыми женщинами у него не получалось, да и особого интереса к ним он не проявлял. Когда же увидел юную девушку – решил рискнуть и начать разговор.

Как рассказал «КП-Красноярск» собственный источник, Евгений поразил девочку своим красноречием: говорил о любви, обещал увезти в Красноярск, дарил небольшие подарки – шоколадки и прочее.

Связь 59-летнего мужчины и 15-летней «Лолиты» длилась около двух месяцев. Сначала она скрывала свой возраст, но затем во всем призналась. Пара никак не предохранялась, так как Анкудинов почему-то решил, что в его возрасте зачать ребенка уже нельзя. Девушку в экс-депутате привлекало не только лишь одно красноречие, она считала его надежным, с ним она ощущала себя защищенной от разного рода нехороших слухов, которые могли разойтись.

Известно, что разошлись они после ссоры, а уже через недолгое время, в апреле, к Анкудинову постучались люди в форме. Уже 1 июня Евгений был уволен, а на него завели уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Ему грозит до 4-х лет колонии.

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