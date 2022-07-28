Мобильный телефон взорвался в руках у жителя Норильска во время разговора

В руках жителя Норильска взорвался сотовый телефон Фото: Мария ЛЕНЦ

Заявление, поданное жителем Норильска в Роспотребнадзор, едва ли передает все эмоции, которые он испытал во время обычного разговора по мобильнику. Николай Васильев позвонил по работе, обсуждали текущие дела, как вдруг…

- В ухо шибануло, раздался щелчок, мобильник задымился и развалился у меня в руках на две части! Крышка с аккумулятором в одну сторону, дисплей в другую! Как ухо не оторвало, - рассказывает он.

Осознав, что жив и невредим, Николай собрал с асфальта остатки мобильника. Вздохнул: телефон (бренда Honor) купил не слишком давно, в сентябре 2020 года. Новенький - даже заводская упаковка, коробка, лежат дома в целости и сохранности, ведь брал не в ларьке, а в магазине крупной торговой сети. Отдал 31 990 рублей – копейка в копейку. Пользовался аккуратно – не ударял, не царапал и не ронял.

Пошел в магазин – заберите, что от него осталось, и верните деньги. Отказали. Написал заявление – тот же результат. И Николай отправился в Роспотребнадзор.

- Экспертиза показала, что никаких механических повреждений на телефоне не было, - прокомментировали ситуацию в красноярском краевом Роспотребнадзоре.– А поскольку товар на гарантии, ему по закону «О защите прав потребителя» должны либо вернуть деньги в полной стоимости, либо заменить на аналогичный.

Специалисты ведомства помогли составить исковое заявление в суд.

В пресс-службе регионального управления ведомства говорят – отказывая покупателю в справедливом требовании, магазины делают себе только хуже. Буквально на днях суд вынес решение: продавец обязан заплатить покупателю 115 485 рублей, это почти в четыре раза больше стоимости телефона. Конкретно:

- стоимость товара – 31 990 рублей,

- неустойка – 25 000 рублей,

- моральный вред – 10 000 рублей,

- расходы на оплату юридических услуг – 15 000 рублей,

- штраф – 33 495 рублей.

Комментарий специалиста

Руслан Саетов, инженер сервисного центра RSS (Красноярск):

- Взрыв телефона - это единичные случаи, но бывает. Суть в следующем: у телефона есть батарея, в которой происходят какие-либо необратимые процессы, она начинает раздуваться. И только тогда может произойти что-то. Но для этого необходимо эту батарею повредить, проткнуть. И то она скорее загорится, чем взорвется. Вообще, большинство случаев, так называемых взрывов – это возгорания. И произойти это может исключительно с батареей.

Как определить, что с батареей что-то не так? Даже в магазине можно увидеть дефект. Как правило, он выражается в небольшой горбинке на дисплее или задней части телефона. Но в подавляющем большинстве случаев это происходит после того, как телефон уронили или бросили. И если уж батарея раздулась, то тут уж ничего не поделаешь. Остается нести в ремонт или покупать новый смартфон.

Важно знать

Телефон – это электрический прибор, а потому априори прибор повышенной опасности. И если не соблюдать элементарные правила, последствия могут быть печальными. Никому в голову ведь не придет купаться в ванной и тащить с собой утюг или кипятильник. А телефон на зарядке почему-то берут: неосторожно выронил из рук в воду – удар током и погиб человек. Или включают телефон на зарядку и кладут его под подушку. От этого он нагревается и загорается. В Красноярске по этой причине 29 декабря 2021 года произошел пожар в палате ковидного госпиталя, который унес жизни четырех человек.

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